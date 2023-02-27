«Большая задница, большие ноги. Капризов напоминает Кросби». Флери о Кирилле
Марк-Андре Флери объяснил, почему Кирилл Капризов напоминает ему Сидни Кросби.
Российский нападающий «Миннесоты» сделал хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса» (3:2 ОТ).
На счету Капризова 37 заброшенных шайб в 60 играх сезона.
«Кирилл немного напоминает мне Сидни Кросби. По тому, как он сложен: большие ноги, большая задница.
Небольшой, быстрый, идет в углы площадки, вступает в единоборства, делает силовые приемы, завершает прессинг, возвращается в оборону, помогает в защите. Все это походит на Сида.
Очевидно, что он тоже хорошо использует свои голевые моменты», – сказал вратарь «Уайлд».
Капризов в погоне за полтинником: хет-трик с победным голом в овертайме
лично слышал от бывшего хоккеиста, что «Ягра ни с какой стороны не объедешь - задница большая».
в действительности же это означало что шайбу очень сложно отобрать, укрывает на длинных руках.