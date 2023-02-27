«Большая задница, большие ноги. Капризов напоминает Кросби». Флери о Кирилле

Теги Питтсбург Миннесота Марк-Андре Флери Сидни Кросби НХЛ Кирилл Капризов Хоккей

Марк-Андре Флери объяснил, почему Кирилл Капризов напоминает ему Сидни Кросби.

Российский нападающий «Миннесоты» сделал хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса» (3:2 ОТ).

На счету Капризова 37 заброшенных шайб в 60 играх сезона.

«Кирилл немного напоминает мне Сидни Кросби. По тому, как он сложен: большие ноги, большая задница.

Небольшой, быстрый, идет в углы площадки, вступает в единоборства, делает силовые приемы, завершает прессинг, возвращается в оборону, помогает в защите. Все это походит на Сида.

Очевидно, что он тоже хорошо использует свои голевые моменты», – сказал вратарь «Уайлд».

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5 комментариев

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Matador
спортс как обычно выделил главное :)
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цэсемьэр
иногда за большую задницу выдаётся умение укрывать шайбу корпусом.
лично слышал от бывшего хоккеиста, что «Ягра ни с какой стороны не объедешь - задница большая».
в действительности же это означало что шайбу очень сложно отобрать, укрывает на длинных руках.
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+2
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Варлампий Варлампий
"Задница уж больно манящая, не могу не думать о ней", - добавил Флери.
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Ko Vi
непросто отличить одного хоккеиста от другого только по ногам и заднице)))
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ivany4
и не удевительно. у нево жопа то больше
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