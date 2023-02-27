«Большая задница, большие ноги. Капризов напоминает Кросби». Флери о Кирилле

объяснил, почему напоминает ему Сидни Кросби.

Российский нападающий «Миннесоты» сделал хет-трик в матче регулярного чемпионата против «Коламбуса» (3:2 ОТ).

На счету Капризова 37 заброшенных шайб в 60 играх сезона.

«Кирилл немного напоминает мне . По тому, как он сложен: большие ноги, большая задница.

Небольшой, быстрый, идет в углы площадки, вступает в единоборства, делает силовые приемы, завершает прессинг, возвращается в оборону, помогает в защите. Все это походит на Сида.

Очевидно, что он тоже хорошо использует свои голевые моменты», – сказал вратарь «Уайлд».

Капризов в погоне за полтинником: хет-трик с победным голом в овертайме