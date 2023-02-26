Форвард «Сент-Луиса» Барбашев переходит в «Вегас» в обмен на проспекта

Теги возможные переходы Сент-Луис Сан-Хосе НХЛ Вегас Даррен Дрегер Иван Барбашев Тимо Майер Хоккей

Нападающий Иван Барбашев продолжит карьеру в «Вегасе».

Как сообщает инсайдер TSN Даррен Дрегер, «Сент-Луис» обменял российского хоккеиста на проспекта. При этом «Вегас» не отказывается от намерения подписать форварда «Сан-Хосе» Тимо Майера.

В текущем сезоне Барбашев провел 59 матчей в чемпионате НХЛ и набрал 29 (10+19) очков. Подробно со статистикой 27-летнего игрока можно ознакомиться здесь.

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30 комментариев

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Юрий Безуглый
Ответ Дима Миронов
Кормье лучше выглядит в Ахл уже хорошо играет
Кормье и котировался выше из наших проспектов. И он на год старше Зака
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Дима Миронов
Ответ Юрий Безуглый
Дин - это чистый первый раунд, пока он не разочаровывает и ожидания не превосходит, чего от него ожидали, то и даёт. Парень техничный, руки хорошие, катается хорошо. Даже будь у Вегаса получше пул проспектов - жалко было бы терять
Кормье лучше выглядит в Ахл уже хорошо играет
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dzenga 1
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Юрий Безуглый
Ответ Дима Миронов
49 очков в 37 матчах, 45 в лиге и 5 команде ну так себе, прошлом году Виннипег за Копа получил первый и второй раунд,статистика чуть лучше Вани
Дин - это чистый первый раунд, пока он не разочаровывает и ожидания не превосходит, чего от него ожидали, то и даёт. Парень техничный, руки хорошие, катается хорошо. Даже будь у Вегаса получше пул проспектов - жалко было бы терять
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Андрей Привалов
фух, пронесло
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Дима Миронов
Ответ Юрий Безуглый
Хорошая у него статистика, может, ты не того человека посмотрел? Парень в порядке, часто в нарезки попадает, одним из самых ценных проспектов Вегаса был, наряду с Бриссоном и Чайкой
49 очков в 37 матчах, 45 в лиге и 5 команде ну так себе, прошлом году Виннипег за Копа получил первый и второй раунд,статистика чуть лучше Вани
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Kolyamba39
Ответ Go_Blues
У него заканчивается контракт, он наверняка попросит много. Поэтому обмен на проспекта это норм. Вегаса нужна глубина здесь и сейчас, так что обе стороны должны быть довольны. Первые звенья Ваня, к сожалению, не потянул.
ну игрок 3го звена он стабильный, плюс бригада пк, хороший средний уровень, не всем же в топ 6 играть
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Юрий Безуглый
Ответ Дима Миронов
посмотрел статистику Дина слишком слаб даже на уровне молодёжки,он ту вей центр что-ли?
Хорошая у него статистика, может, ты не того человека посмотрел? Парень в порядке, часто в нарезки попадает, одним из самых ценных проспектов Вегаса был, наряду с Бриссоном и Чайкой
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56prost
... с перспективой для Вани,на ходу Вегас,у Музыкантов коренная перестройка
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Go_Blues
Ответ Zomourning33
Все по заветам местных экспертов. СЛБ отдают всех с истекающими контрактами. А играть то кто будет? В этом году были шансы на ПО, а что будет в следующем сезоне?
Шансы на по растаяли матчей 15 назад. Поэтому команда ушла в ребилд, обычная история. Есть молодые Болдюк и Снаггеруд, на драфте 3 пика 1 раунда. К новому сезону наберут новый состав, существенно моложе.
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Go_Blues
Ответ Юрий Богданов
печаль, бедный Луис
У него заканчивается контракт, он наверняка попросит много. Поэтому обмен на проспекта это норм. Вегаса нужна глубина здесь и сейчас, так что обе стороны должны быть довольны. Первые звенья Ваня, к сожалению, не потянул.
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Дима Миронов
Ответ Юрий Безуглый
Если Дин, Чайка, Кормье или Бриссон, то это дороже, чем 2+4
посмотрел статистику Дина слишком слаб даже на уровне молодёжки,он ту вей центр что-ли?
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Vito Corleone
Ответ Юрий Богданов
печаль, бедный Луис
Легендарный человек у тебя на аватарке)
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Crenk
Ответ Фёдор Кузнецов
Команды срочно берут себе россиян под плей-офф, понимают секрет успеха
Там ещё Дадонов в Даллас перебрался
Велики шансы что снова кто то из наших завоюет перстень
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Nastra
Ответ Дима Миронов
что за проспект? Я думал хоть 2 и 4 раунд получат за него
Оказался Зак Дин. Подтвердили официально.
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Белый офицер
Вегас хорошо усилился. Но не могу им желать удачи, так как у них много ЛТИР контрактов и платежка в 94 ляма (это еще Уэбера скинули). Да и Барабаша есть кубок. Так что Даллас вперед!
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-1
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Владимир Тарасенко
Ответ Irvin
Высока вероятность, что он вернется в СЛ летом
Надеюсь, что так оно и будет. Ваня хороший игрок и потеря для СЛБ
+3
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ebazavr
Какая активность на рынке, того глядишь на дедлайне некого будет менять
+3
0
+3
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Irvin
Ответ Владимир Тарасенко
Ну зачем!?
Высока вероятность, что он вернется в СЛ летом
+5
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+5
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Zomourning33
Все по заветам местных экспертов. СЛБ отдают всех с истекающими контрактами. А играть то кто будет? В этом году были шансы на ПО, а что будет в следующем сезоне?
+2
-1
+1
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J-12
удаче Ивану, думаю Вегас его команда
+3
0
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Владимир Тарасенко
Ну зачем!?
+1
-1
0
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Aleks01
Музыканты превращаются в лабухов
+9
-2
+7
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Юрий Богданов
печаль, бедный Луис
+9
-1
+8
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Irvin
У Вегаса не одного фигуриста на фланге, сплошь бойцы
+4
0
+4
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