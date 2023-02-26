Форвард «Сент-Луиса» Барбашев переходит в «Вегас» в обмен на проспекта
Нападающий Иван Барбашев продолжит карьеру в «Вегасе».
Как сообщает инсайдер TSN Даррен Дрегер, «Сент-Луис» обменял российского хоккеиста на проспекта. При этом «Вегас» не отказывается от намерения подписать форварда «Сан-Хосе» Тимо Майера.
В текущем сезоне Барбашев провел 59 матчей в чемпионате НХЛ и набрал 29 (10+19) очков. Подробно со статистикой 27-летнего игрока можно ознакомиться здесь.
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