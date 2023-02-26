Форвард «Сент-Луиса» Барбашев переходит в «Вегас» в обмен на проспекта

Нападающий Иван Барбашев продолжит карьеру в «Вегасе».

Как сообщает инсайдер TSN Даррен Дрегер, « » обменял российского хоккеиста на проспекта. При этом « » не отказывается от намерения подписать форварда « » .

В текущем сезоне Барбашев провел 59 матчей в чемпионате и набрал 29 (10+19) очков. Подробно со статистикой 27-летнего игрока можно ознакомиться здесь.