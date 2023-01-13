Эллиотт Фридман: «К Тарасенко и О′Райлли приковано много внимания. Не удивлюсь, если некоторые клубы также присмотрятся к Барбашеву»
Эллиотт Фридман высказался об интересе клубов НХЛ к игрокам «Сент-Луиса».
«Что касается «Сент-Луиса», к Райану О′Райлли и Владимиру Тарасенко приковано много внимания – вполне заслуженно.
Но я не удивлюсь, если некоторые команды также присмотрятся к Ивану Барбашеву (который был так хорош в 2019 году) и Нико Микколе. Оба неограниченные агенты», – написал инсайдер Sportsnet.
Комментарии