Эллиотт Фридман: «К Тарасенко и О′Райлли приковано много внимания. Не удивлюсь, если некоторые клубы также присмотрятся к Барбашеву»

Теги возможные переходы Сент-Луис НХЛ Владимир Тарасенко Райан О′Райлли Иван Барбашев Эллиотт Фридман Нико Миккола Хоккей

Эллиотт Фридман высказался об интересе клубов НХЛ к игрокам «Сент-Луиса».

«Что касается «Сент-Луиса», к Райану О′Райлли и Владимиру Тарасенко приковано много внимания – вполне заслуженно.

Но я не удивлюсь, если некоторые команды также присмотрятся к Ивану Барбашеву (который был так хорош в 2019 году) и Нико Микколе. Оба неограниченные агенты», – написал инсайдер Sportsnet.

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