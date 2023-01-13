Эллиотт Фридман: «К Тарасенко и О′Райлли приковано много внимания. Не удивлюсь, если некоторые клубы также присмотрятся к Барбашеву»

Эллиотт Фридман высказался об интересе клубов к игрокам « ».

«Что касается «Сент-Луиса», к Райану О′Райлли и приковано много внимания – вполне заслуженно.

Но я не удивлюсь, если некоторые команды также присмотрятся к (который был так хорош в 2019 году) и Нико Микколе. Оба неограниченные агенты», – написал инсайдер Sportsnet.