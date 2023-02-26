Улльмарк – 8-й вратарь в истории НХЛ, забивший гол за счет броска по воротам

– 8-й вратарь в истории НХЛ, забивший гол прямым броском по воротам.

Шведский голкипер «Бостона» установил окончательный счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера» (3:1), поразив пустые ворота.

До него за счет броска по пустым воротам голы в матчах НХЛ забивали 7 вратарей – (1987 и 1989 годы, второй раз – в плей-офф), (1996), (1997 – в плей-офф), Жозе Теодор (2001), (2002), Майк Смит (2013) и Пекка Ринне (2020).

Кроме того, Бродер (дважды), Билли Смит, Дэмиан Роудс, Мика Норонен, Крис Мэйсон и Кэм Уорд стали авторами голов без броска – как последние игроки своей команды, коснувшиеся шайбы.

Вратарь «Бостона» Улльмарк забил «Ванкуверу», поразив пустые ворота. Это 1-й вратарский гол в НХЛ с 2020 года