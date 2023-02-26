Улльмарк – 8-й вратарь в истории НХЛ, забивший гол за счет броска по воротам
Линус Улльмарк – 8-й вратарь в истории НХЛ, забивший гол прямым броском по воротам.
Шведский голкипер «Бостона» установил окончательный счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера» (3:1), поразив пустые ворота.
До него за счет броска по пустым воротам голы в матчах НХЛ забивали 7 вратарей – Рон Хекстолл (1987 и 1989 годы, второй раз – в плей-офф), Крис Осгуд (1996), Мартин Бродер (1997 – в плей-офф), Жозе Теодор (2001), Евгений Набоков (2002), Майк Смит (2013) и Пекка Ринне (2020).
Кроме того, Бродер (дважды), Билли Смит, Дэмиан Роудс, Мика Норонен, Крис Мэйсон и Кэм Уорд стали авторами голов без броска – как последние игроки своей команды, коснувшиеся шайбы.
Вратарь «Бостона» Улльмарк забил «Ванкуверу», поразив пустые ворота. Это 1-й вратарский гол в НХЛ с 2020 года
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