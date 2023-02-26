Улльмарк – 8-й вратарь в истории НХЛ, забивший гол за счет броска по воротам

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Линус Улльмарк – 8-й вратарь в истории НХЛ, забивший гол прямым броском по воротам.

Шведский голкипер «Бостона» установил окончательный счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера» (3:1), поразив пустые ворота. 

До него за счет броска по пустым воротам голы в матчах НХЛ забивали 7 вратарей – Рон Хекстолл (1987 и 1989 годы, второй раз – в плей-офф), Крис Осгуд (1996), Мартин Бродер (1997 – в плей-офф), Жозе Теодор (2001), Евгений Набоков (2002), Майк Смит (2013) и Пекка Ринне (2020). 

Кроме того, Бродер (дважды), Билли Смит, Дэмиан Роудс, Мика Норонен, Крис Мэйсон и Кэм Уорд стали авторами голов без броска – как последние игроки своей команды, коснувшиеся шайбы. 

Вратарь «Бостона» Улльмарк забил «Ванкуверу», поразив пустые ворота. Это 1-й вратарский гол в НХЛ с 2020 года

1 комментарий

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Rio de Janeiro
И похоже поставил точку в вопросе о Везине
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0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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