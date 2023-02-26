«Анахайм» обыграл «Каролину» (3:2) при 15 бросках против 53. Это 3-й матч Гибсона с 50+ сэйвами в феврале

« » обыграл «Каролину» (3:2) при 15 бросках против 53, Гибсон сделал 51 сэйв.

«Дакс» нанесли всего 15 бросков в створ (из них 7 – в первом периоде), но выиграли второй матч подряд. Победная серия «Харрикейнс» из 5 игр прервалась.

Вратарь калифорнийцев отразил 51 бросок из 53 и был признан первой звездой.

В феврале он уже трижды отразил не менее 50 бросков за матч. Это 2-й случай в истории в рамках одного календарного месяца, впервые такое удалось Гампу Уорсли (январь 1963 года, «Рейнджерс»).

10 февраля 29-летний американец отразил 53 броска из 59 в матче с «Питтсбургом» (3:6), 20 февраля – 51 из 55 в матче с «Флоридой» (3:4 ОТ).