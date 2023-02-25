«Оттава», скорее всего, обменяет Тэлбота. Вратарь отклонил предложение о продлении контракта (Энди Стрикленд)

Теги возможные переходы Баффало Оттава Лос-Анджелес НХЛ Вегас Кэм Тэлбот Хоккей

«Оттава», скорее всего, обменяет вратаря Кэма Тэлбота.

«Вратаря Кэма Талбота, скорее всего, обменяют… «Вегас», «Лос-Анджелес», «Баффало».

Недавно он отклонил предложение «Оттавы» о продлении контракта», – написал журналист Энди Стрикленд. 

В нынешнем сезоне Тэлбот провел 29 матчей, отражая в среднем 90,5% бросков при коэффициенте надежности 2,90.

Срок его соглашения с кэпхитом 3,66 млн долларов рассчитан до конца сезона-2022/23.

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1 комментарий

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Черный52
Ну и хорошо, Согард куда интереснее выглядит
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+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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