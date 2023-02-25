«Оттава», скорее всего, обменяет Тэлбота. Вратарь отклонил предложение о продлении контракта (Энди Стрикленд)

« », скорее всего, обменяет вратаря .

«Вратаря Кэма Талбота, скорее всего, обменяют… « », « », « ».

Недавно он отклонил предложение «Оттавы» о продлении контракта», – написал журналист Энди Стрикленд.

В нынешнем сезоне Тэлбот провел 29 матчей, отражая в среднем 90,5% бросков при коэффициенте надежности 2,90.

Срок его соглашения с кэпхитом 3,66 млн долларов рассчитан до конца сезона-2022/23.