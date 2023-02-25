«Оттава», скорее всего, обменяет Тэлбота. Вратарь отклонил предложение о продлении контракта (Энди Стрикленд)
«Оттава», скорее всего, обменяет вратаря Кэма Тэлбота.
«Вратаря Кэма Талбота, скорее всего, обменяют… «Вегас», «Лос-Анджелес», «Баффало».
Недавно он отклонил предложение «Оттавы» о продлении контракта», – написал журналист Энди Стрикленд.
В нынешнем сезоне Тэлбот провел 29 матчей, отражая в среднем 90,5% бросков при коэффициенте надежности 2,90.
Срок его соглашения с кэпхитом 3,66 млн долларов рассчитан до конца сезона-2022/23.
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