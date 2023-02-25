41-летний Андерсон – самый возрастной вратарь в истории НХЛ, отразивший 50+ бросков в матче регулярки

Теги Баффало Флорида Крэйг Андерсон НХЛ рекорды Лорни Уорсли Хоккей

41-летний Крэйг Андерсон – самый возрастной вратарь в истории НХЛ, отразивший 50+ бросков.

Вратарь «Баффало» сделал 53 сэйва после 54 бросков в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой» (3:1). 

В возрасте 41 года 279 дней он стал самым возрастным голкипером, отразившим 50+ бросков в матче регулярки. 

Он опередил Гампа Уорсли («Миннесота Норт Старс», 41 год 264 дня), сделавшего 64 сэйва в матче с «Бостоном» (4:4) в 1971 году. 

При этом Уорсли остается самым возрастным вратарем, сделавшим 60+ сэйвов. 

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2 комментария

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UVV1975
Он вообще жжет в этом сезоне, гляньте его стату и сопоставьте с возрастом + что Баффало часто играет по бразильской системе... 0,92!!! за зп 1,5м.. Признаюсь, что был одним из тех, кто смеялся над этим подписанием
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Антон Якимцев
Сказочник ещё могёт! Красавчик.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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