41-летний Андерсон – самый возрастной вратарь в истории НХЛ, отразивший 50+ бросков в матче регулярки

41-летний – самый возрастной вратарь в истории , отразивший 50+ бросков.

Вратарь « » сделал 53 сэйва после 54 бросков в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой» (3:1).

В возрасте 41 года 279 дней он стал самым возрастным голкипером, отразившим 50+ бросков в матче регулярки.

Он опередил Гампа Уорсли («Миннесота Норт Старс», 41 год 264 дня), сделавшего 64 сэйва в матче с «Бостоном» (4:4) в 1971 году.

При этом Уорсли остается самым возрастным вратарем, сделавшим 60+ сэйвов.