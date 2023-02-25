41-летний Андерсон отразил 53 броска «Флориды» из 54 – рекорд «Баффало» по числу сэйвов в победном матче регулярки

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41-летний вратарь «Баффало» Крэйг Андерсон отразил 53 броска «Флориды» из 54.

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Андерсон повторил свой личный рекорд по числу сэйвов за один матч регулярки (установил в 2008 году в составе «Айлендерс»), а также установил новый рекорд клуба по числу сэйвов в победном матче. 

Рекорд клуба по числу сэйвов в матче регулярки принадлежит Джо Дэйли (64 из 72 в декабре 1970 года), второй результат у Доминика Гашека (55 из 58 в марте 1996 года). 

В первом случае «Баффало» проиграл – «Бостону» (2:8), во втором – сыграл вничью с «Айлендерс» (3:3). 

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