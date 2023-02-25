41-летний Андерсон отразил 53 броска «Флориды» из 54 – рекорд «Баффало» по числу сэйвов в победном матче регулярки

41-летний вратарь «Баффало» отразил 53 броска «Флориды» из 54.

«Сэйбрс» обыграли «Пантерс» (3:1) в регулярном чемпионате .

Андерсон повторил свой личный рекорд по числу сэйвов за один матч регулярки (установил в 2008 году в составе «Айлендерс»), а также установил новый рекорд клуба по числу сэйвов в победном матче.

Рекорд клуба по числу сэйвов в матче регулярки принадлежит Джо Дэйли (64 из 72 в декабре 1970 года), второй результат у (55 из 58 в марте 1996 года).

В первом случае « » проиграл – «Бостону» (2:8), во втором – сыграл вничью с «Айлендерс» (3:3).