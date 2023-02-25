Уилер первым в истории «Виннипега» и «Атланты» набрал 800 очков

первым в истории « » и «Атланты» набрал 800 очков.

36-летний форвард «Джетс» отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо» (1:5).

В его активе стало 800 (261+539) очков в 875 играх за «Виннипег» и «Атланту». Американец выступает за франшизу с 2011 года, он перешел в последний сезон «Трэшерс».

Второе место в списке лучших бомбардиров занимает (629 очков в 701 игре), третье – (615 в 594).

Всего за карьеру в НХЛ Уилер набрал 910 (311+599) очков в 1096 играх. В текущем сезоне – 43 (15+28) балла в 50 матчах.