Сорокин отразил 25 из 28 бросков «Кингс» и прервал серию из 3 побед подряд

отразил 25 из 28 бросков «Кингс» и прервал серию из 3 побед подряд.

« » уступили « » (2:3) в матче регулярного чемпионата .

В 45 матчах сезона у россиянина 20 побед при 23 поражениях (92,4% сэйвов, коэффициент надежности 2,41).