Сорокин отразил 25 из 28 бросков «Кингс» и прервал серию из 3 побед подряд
Илья Сорокин отразил 25 из 28 бросков «Кингс» и прервал серию из 3 побед подряд.
«Айлендерс» уступили «Лос-Анджелесу» (2:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
В 45 матчах сезона у россиянина 20 побед при 23 поражениях (92,4% сэйвов, коэффициент надежности 2,41).
ПолуАХЛовским составом, против лидера Запада, сыграли достойно..
Ещё и их Куик тащил всё что должно было залететь..
Ничего (на данный момент) страшного не произошло..
Нас ждёт новый день и новые победы!