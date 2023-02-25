Сорокин отразил 25 из 28 бросков «Кингс» и прервал серию из 3 побед подряд

Теги Айлендерс Лос-Анджелес НХЛ Илья Сорокин Хоккей

Илья Сорокин отразил 25 из 28 бросков «Кингс» и прервал серию из 3 побед подряд.

«Айлендерс» уступили «Лос-Анджелесу» (2:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ

В 45 матчах сезона у россиянина 20 побед при 23 поражениях (92,4% сэйвов, коэффициент надежности 2,41). 

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3 комментария

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Александр Балабанов
Ответ Алекс Клиторман
На официальном сайте нхл в статистике записано почему-то 26 из 28 🤷‍♂️🤷‍♂️🤷‍♂️.
Есть такое. Но в самом протоколе все нормально - https://www.nhl.com/scores/htmlreports/20222023/GS020934.HTM
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алекс Клиторман
На официальном сайте нхл в статистике записано почему-то 26 из 28 🤷‍♂️🤷‍♂️🤷‍♂️.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Суворов Антон
Должны были забирать эту игру.. Шайба Романова в свои ворота, перевернула ход событий в сторону LA..

ПолуАХЛовским составом, против лидера Запада, сыграли достойно..

Ещё и их Куик тащил всё что должно было залететь..

Ничего (на данный момент) страшного не произошло..

Нас ждёт новый день и новые победы!
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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