Куик одержал 370-ю победу в НХЛ и вышел на 3-е место в истории среди вратарей из США
Джонатан Куик одержал 370-ю победу в НХЛ и вышел на 3-е место среди вратарей из США.
Вратарь «Лос-Анджелеса» отразил 16 бросков «Айлендерс» из 18 в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:2).
37-летний голкипер вышел на чистое 3-е место по числу побед (370 в 742 матчах) среди вратарей из США, опередив Тома Баррассо (369 в 777).
Выше идут Райан Миллер (391 в 796) и Джон Ванбисбрук (374 в 882).
В истории лиги в целом Куик идет на 19-м месте. Рекордом владеет Мартин Бродер (691 в 1266).
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