Куик одержал 370-ю победу в НХЛ и вышел на 3-е место в истории среди вратарей из США

одержал 370-ю победу в и вышел на 3-е место среди вратарей из США.

Вратарь « » отразил 16 бросков «Айлендерс» из 18 в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:2).

37-летний голкипер вышел на чистое 3-е место по числу побед (370 в 742 матчах) среди вратарей из США, опередив Тома Баррассо (369 в 777).

Выше идут (391 в 796) и (374 в 882).

В истории лиги в целом Куик идет на 19-м месте. Рекордом владеет Мартин Бродер (691 в 1266).