Куик одержал 370-ю победу в НХЛ и вышел на 3-е место в истории среди вратарей из США

Теги рейтинги Лос-Анджелес Райан Миллер НХЛ Джон Ванбисбрук Том Баррассо Джонатан Куик Хоккей

Джонатан Куик одержал 370-ю победу в НХЛ и вышел на 3-е место среди вратарей из США.

Вратарь «Лос-Анджелеса» отразил 16 бросков «Айлендерс» из 18 в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:2). 

37-летний голкипер вышел на чистое 3-е место по числу побед (370 в 742 матчах) среди вратарей из США, опередив Тома Баррассо (369 в 777). 

Выше идут Райан Миллер (391 в 796) и Джон Ванбисбрук (374 в 882). 

В истории лиги в целом Куик идет на 19-м месте. Рекордом владеет Мартин Бродер (691 в 1266). 

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1 комментарий

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Сергей Близнецов
Побьёт рекорд для штатов
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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