«Флорида» отправила Найта в АХЛ набирать форму и вызвала оттуда вратаря Гузду

Теги Флорида Сергей Бобровский НХЛ АХЛ Шарлотт Алекс Лайон Спенсер Найт Мак Гузда Хоккей

«Флорида» отправила Спенсера Найта в АХЛ набирать форму и вызвала оттуда Мака Гузду.

21-летний вратарь не играл с 7 января из-за травмы. 

Таким образом, в субботнем матче с «Миннесотой» вратарский тандем «Пантерс» могут составить Алекс Лайон и Гузда. 

Сергей Бобровский получил травму нижней части тела в самом начале матча с «Монреалем» (6:2) и уступил место в воротах Лайону. Пока неизвестно, на какой срок выбыл россиянин. 

10 млн Бобровского – большая проблема для «Флориды». Кажется, это один из худших контрактов в истории

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