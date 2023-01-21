«Флорида» отправила Найта в АХЛ набирать форму и вызвала оттуда вратаря Гузду

« » отправила в набирать форму и вызвала оттуда Мака Гузду.

21-летний вратарь не играл с 7 января из-за травмы.

Таким образом, в субботнем матче с «Миннесотой» вратарский тандем «Пантерс» могут составить Алекс Лайон и Гузда.

получил травму нижней части тела в самом начале матча с «Монреалем» (6:2) и уступил место в воротах Лайону. Пока неизвестно, на какой срок выбыл россиянин.

10 млн Бобровского – большая проблема для «Флориды». Кажется, это один из худших контрактов в истории