«Флорида» отправила Найта в АХЛ набирать форму и вызвала оттуда вратаря Гузду
«Флорида» отправила Спенсера Найта в АХЛ набирать форму и вызвала оттуда Мака Гузду.
21-летний вратарь не играл с 7 января из-за травмы.
Таким образом, в субботнем матче с «Миннесотой» вратарский тандем «Пантерс» могут составить Алекс Лайон и Гузда.
Сергей Бобровский получил травму нижней части тела в самом начале матча с «Монреалем» (6:2) и уступил место в воротах Лайону. Пока неизвестно, на какой срок выбыл россиянин.
10 млн Бобровского – большая проблема для «Флориды». Кажется, это один из худших контрактов в истории
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