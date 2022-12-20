Вратарь «Флориды» Найт во 2-й раз в карьере пропустил 7 шайб за матч – от «Бостона»

Вратарь «Флориды» во 2-й раз в карьере пропустил 7 шайб – от « ».

«Пантерс» уступили «Брюинс» в регулярном чемпионате (3:7).

21-летний напарник Сергея Бобровского отразил 19 бросков соперника из 26. Матч с 7 или более пропущенными шайбами стал для него вторым за карьеру в лиге.

Антирекордной для Найта является игра против «Оттавы» (2:8) в декабре прошлого года. Тогда он отразил 30 бросков из 38.

В 16 матчах сезона у Спенсера стало 8 побед и 8 поражений (90,9% сэйвов, коэффициент надежности 2,93).

У Бобровского – 7 побед и 10 поражений в 19 играх (еще 2 без исхода из-за замен) при 89,4% сэйвов и коэффициенте 3,26.