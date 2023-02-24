Заварухин про 1:5 от «Трактора»: «Привозим себе голы, ошибки на ровном месте. Хотел бы извиниться перед болельщиками за такую игру»

высказался после матча против « » (1:5).

«Сегодня у нас совсем игры не было, «Трактор» доминировал. Я хотел бы извиниться перед болельщиками за такую игру: с первой же смены привозим себе голы, ошибки на ровном месте.

Чем объяснить такое состояние? Будем разбираться, есть время до плей-офф. Надеюсь, будем в хорошем физическом и психологическом состоянии, ребята поймут, что от них большего ждут», – сказал главный тренер « ».