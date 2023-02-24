Заварухин про 1:5 от «Трактора»: «Привозим себе голы, ошибки на ровном месте. Хотел бы извиниться перед болельщиками за такую игру»

Теги Трактор Автомобилист болельщики Николай Заварухин КХЛ Хоккей

Николай Заварухин высказался после матча против «Трактора» (1:5).

«Сегодня у нас совсем игры не было, «Трактор» доминировал. Я хотел бы извиниться перед болельщиками за такую игру: с первой же смены привозим себе голы, ошибки на ровном месте.

Чем объяснить такое состояние? Будем разбираться, есть время до плей-офф. Надеюсь, будем в хорошем физическом и психологическом состоянии, ребята поймут, что от них большего ждут», – сказал главный тренер «Автомобилиста».

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
mifdamir@icloud.com
Ответ KSA1985
Предлагаю Заварухину извинится перед болельщиками за первый раунд. Не в обиду Екатеринбуржцам, но игры по сути никакой нет, начало сезона на морально волевых всех рвали и метали ( и так из года в год) . Походу на что хватает команды, так это на то, как обыгрывать команды(в начале сезона) , которые ещё не отошли от летнего хоккея . А теперь, такой Автомобилист, больше похож на тележку из супермаркета, которую постоянно надо толкать. Не в обиду болельщикам Авто
Все верно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
mifdamir@icloud.com
Охренеть можно от такой позорной игры.Чем ближе плов,тем перестают играть легионеры и остальные шабашники.Заварухин,похоже понимает свою бездарность с таким бюджетом так просрать лидерство.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
fregat96
Коля, ну сказали бы, что вам последние игры не нужны и шестое место норм. А то смотреть на эту безвольную блевотину, лично меня хватило на 1.5 периода. Знал бы, лучше вообще бухал не отвлекаясь)) на это позорище. Может в Новосиб не поедете? Отдохнёте, перед тем как "порвать" условный Аву или СЮ в гостях в плове?
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
KSA1985
Предлагаю Заварухину извинится перед болельщиками за первый раунд. Не в обиду Екатеринбуржцам, но игры по сути никакой нет, начало сезона на морально волевых всех рвали и метали ( и так из года в год) . Походу на что хватает команды, так это на то, как обыгрывать команды(в начале сезона) , которые ещё не отошли от летнего хоккея . А теперь, такой Автомобилист, больше похож на тележку из супермаркета, которую постоянно надо толкать. Не в обиду болельщикам Авто
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Евгений Маляров
Похоже эта победа никому не нужна!!! Если бы играли так на протяжении всего сезона!!! Прямая дорога в отпуск. В следующем сезоне желаю видеть другой Трактор!!!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий