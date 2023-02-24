Мартемьянов про 1:3 от «Салавата»: «Сибирь» проспала первый период. Не чувствовалось такой заряженности, как у соперника»

Теги Салават Юлаев Сибирь травмы КХЛ Денис Голубев Андрей Мартемьянов Никита Коротков Хоккей

Андрей Мартемьянов подвел итоги матча с «Салаватом Юлаевым» (1:3).

«Мы проспали первый период, соперники использовали все что могли, моментально наказывали нас за любые ошибки. К сожалению, мы проиграли очень много силовой борьбы. Не силовых приемов, а именно стыков, много было прокатов.

Не чувствовалось такой заряженности, как у соперников. Надо отдать им должное, они играли с нацеленностью на результат, а нам этого не хватило.

Причина брака в передачах кроется в голове. Это недонастрой, недостаточная концентрация, мы играли не очень рационально. Отсутствие Голубева – элементарная ротация. Нужно, чтобы в плей-офф все были готовы.

У Короткова такая травма, что даже не знаю, какие сроки восстановления, он на лед не выходит», – сказал главный тренер «Сибири».

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1 комментарий

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vegas
Родная Сибирюшка стремится к своему обычному месту в таблице, какое-нибудь из трёх нижних.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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