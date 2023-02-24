Козлов о 3:1 с «Сибирью»: «Жертвовали собой, ловили шайбу. Ключевой фактор – 23 блокированных броска. Это характеризует настрой на плей-офф»

прокомментировал победу в матче с «Сибирью» (3:1).

– Хорошее начало от нас. Ключевым фактором стали блокированные броски. Жертвовали собой, ловили шайбу на себя. Молодцы! Рабочая победа.

провел хороший матч, ребята в меньшинстве здорово играли. Получали синяки, шишки, жертвовали собой. Ключевой фактор – 23 блокированных броска. Это характеризует настрой на плей-офф.

– Не было опасений, что не хватит сил после победы в Екатеринбурге?

– У нас каждый матч как плей-офф. Мы готовились к этой игре, как к матчу Кубка Гагарина. В плей-офф все матчи будут через день. Мы настраиваемся, как на игры навылет.

– Почему сложнее с « » играть дома, чем в гостях?

– Мы знаем, что «Сибирь» дома хорошо начинает, настраивались на это и были готовы. Здесь их фанаты гонят вперед. Мы просто грамотно подготовились.

– Два раза жестко сыграли против Пустозерова. Нужно ли отвечать на такие моменты?

– Это хоккей, никто не хочет проигрывать. Надо отвечать правильной игрой, голами и победами.

– Выйдет ли с «Металлургом» и что с ним случилось?

– Да. Он сегодня приболел, поэтому сыграл Сучков.

– Как вам игра ? Он не так ярко действует после травмы, сегодня получил удаление за выброс шайбы...

– Ничего страшного. Мне нравится, как он играет. Хорошо идет в борьбу, забирает шайбу. Выбросил шайбу – ничего страшного.

– Как настраивать команду, учитывая такой плотный график в турнирной таблице?

– Мы не можем контролировать таблицу, но можем контролировать свою игру. Поэтому концентрируемся на ней, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева».

«Салават Юлаев» выиграл 7 из 8 последних матчей