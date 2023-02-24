«Сочи» расторг контракты с форвардами Артемом Федоровым и Алиевым

Теги КХЛ Артем Федоров Сочи Руслан Алиев Хоккей

«Сочи» расторг контракты с форвардами Русланом Алиевым и Артемом Федоровым.

29-летний Федоров пополнил состав команды в конце сентября прошлого года в результате обмена из СКА.

Он принял участие в 16 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ, в которых набрал 10 (1+9) очков.

23-летний Алиев большую часть сезона играл за «Ростов» в чемпионате «PARI ВХЛ – Кубок Шелкового пути» – 41 матч и 13 (2+11) очков. За «Сочи» провел один матч.

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3 комментария

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Саша Чугунков
Ахаха, Дед за внука похлопатал))))))
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ми Ша
Максима Третьяка переподписал на десять лет
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ми Ша
Максима Третьяка переподписал на десять лет
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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