«Сочи» расторг контракты с форвардами Артемом Федоровым и Алиевым

«Сочи» расторг контракты с форвардами и .

29-летний Федоров пополнил состав команды в конце сентября прошлого года в результате обмена из СКА.

Он принял участие в 16 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ, в которых набрал 10 (1+9) очков.

23-летний Алиев большую часть сезона играл за «Ростов» в чемпионате «PARI ВХЛ – Кубок Шелкового пути» – 41 матч и 13 (2+11) очков. За « » провел один матч.