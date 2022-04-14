Руслан Алиев: «Хоккей в Дагестане не очень популярен. Не сравнить с той популярностью, какая есть у борьбы»

Руслан Алиев рассказал об интересе к ММА, а также высказался о развитии хоккея в Дагестане.

– Когда в гости к ХК «Сочи» приезжал известный боец Владимир Минеев, вы были одним их тех, кто очень хотел с ним пообщаться и сфотографироваться. Интересуетесь ММА?

– Да, слежу. Не могу сказать, что большой фанат, но мне действительно интересно. Рад за всех наших парней, у нас в стране много сильных бойцов. Жаль, что вживую поединки ММА не видел, только по телевизору или в интернете. Ходил только на Fight Nights, было очень интересно. Посмотрел много хороших боев.

– Кроме братьев Гимбатовых, вы четвертый представитель Дагестана, кто играет в хоккей на высоком уровне?

– Еще в «Адмирале» играл . Получается пятеро. Больше ни о ком не слышал.

– В Дагестане следят за вашей игрой?

– Надо понимать, что хоккей в Дагестане не очень популярен. Не сравнить с той популярностью, какая есть у борьбы.

– Некоторое время назад собирались в Махачкале строить хоккейную арену.

– Да, но пока руки не дошли. Наверное, если бы она появилась, нашлось много людей, кто стал бы заниматься хоккеем. Сейчас играют в основном зимой, когда озера замерзают. Я бы очень хотел, чтобы в Дагестане начал развиваться хоккей, – сказал нападающий .