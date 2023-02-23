Николаев выиграл 30 матчей регулярки – это рекорд СКА. Вратарь стал 6-м игроком в истории КХЛ, достигшим этой отметки

установил рекорд СКА по числу побед в регулярном сезоне.

Сегодня петербуржский клуб обыграл « » в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ (6:5 ОТ). Для Николаева эта победа стала 30-й в текущем чемпионате. В этой игре вратарь провел на льду 57 минут и 1 секунду.

Николаев стал рекордсменом по числу побед в регулярке, превзойдя достижение Роберта Эша – 29 побед в сезоне-2009/10.

23-летний голкипер стал шестым вратарем в истории КХЛ, одержавшим 30+ побед в отдельно взятом регулярном чемпионате. Ранее это удавалось сделать (38 побед, сезон-2018/19), (33, 2010/11), Янису Калниньшу (33, 2019/20), Василию Демченко (30, 2022/23) и дважды Василию Кошечкину (32, 2014/15; 30, 2013/14).