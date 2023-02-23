Гусев набрал 500 очков в КХЛ. Он 6-й игрок, достигший этой отметки
Никита Гусев достиг отметки в 500 очков в КХЛ.
В матче против «Сочи» в регулярном сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ (6:5 ОТ) нападающий СКА отличился 2 голами и 2 передачами. Теперь на его счету 500 очков в лиге с учетом матчей плей-офф.
Гусев стал шестым игроком в истории КХЛ, достигшим этой отметки. Список игроков с наибольшим числом очков в рамках лиги выглядит следующим образом:
1. Сергей Мозякин – 928;
2. Вадим Шипачев – 861;
3. Данис Зарипов – 685;
4. Александр Радулов – 636;
5. Найджел Доус – 550;
6. Никита Гусев – 500.
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