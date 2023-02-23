Гусев набрал 500 очков в КХЛ. Он 6-й игрок, достигший этой отметки

Теги СКА Данис Зарипов Сергей Мозякин Александр Радулов Найджел Доус КХЛ Вадим Шипачев Никита Гусев Хоккей

Никита Гусев достиг отметки в 500 очков в КХЛ.

В матче против «Сочи» в регулярном сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ (6:5 ОТ) нападающий СКА отличился 2 голами и 2 передачами. Теперь на его счету 500 очков в лиге с учетом матчей плей-офф.

Гусев стал шестым игроком в истории КХЛ, достигшим этой отметки. Список игроков с наибольшим числом очков в рамках лиги выглядит следующим образом:

1. Сергей Мозякин – 928;

2. Вадим Шипачев – 861;

3. Данис Зарипов – 685;

4. Александр Радулов – 636;

5. Найджел Доус – 550;

6. Никита Гусев – 500.

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3 комментария

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srs
Ответ Приорат70
51 очко до русской пятерки
А почему список столь крохотный? Финансирование то кхм стабильное
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srs
А где Ягр, 1 номер драфта НХЛ Наилька Якупов и Кирилл Петров?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Приорат70
51 очко до русской пятерки
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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