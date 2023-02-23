Гусев набрал 500 очков в КХЛ. Он 6-й игрок, достигший этой отметки

достиг отметки в 500 очков в КХЛ.

В матче против «Сочи» в регулярном сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ (6:5 ОТ) нападающий отличился 2 голами и 2 передачами. Теперь на его счету 500 очков в лиге с учетом матчей плей-офф.

Гусев стал шестым игроком в истории КХЛ, достигшим этой отметки. Список игроков с наибольшим числом очков в рамках лиги выглядит следующим образом:

1. – 928;

2. Вадим Шипачев – 861;

3. – 685;

4. – 636;

5. Найджел Доус – 550;

6. Никита Гусев – 500.