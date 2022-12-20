Гусев – шестой хоккеист в истории КХЛ, сделавший 300 передач

Никита Гусев стал шестым игроком в истории с 300 передачами.

Нападающий СКА отметился голевым пасом в игре Фонбет чемпионата КХЛ против «Витязя» (4:1) и достиг отметки в 300 передач в лиге.

На счету 30-летнего форварда стало 477 (177+300) результативных баллов в 522 матчах в КХЛ.

Список лучших ассистентов выглядит следующим образом:

1. Вадим Шипачев – 576 передач, 868 матчей;

2. – 509 передач, 842 матча;

3. – 400 передач, 517 матчей;

4. – 393 передачи, 816 матчей;

5. Линус Умарк – 305 передач, 476 матчей;

6. – 300 передач, 522 матча.