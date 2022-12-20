Гусев – шестой хоккеист в истории КХЛ, сделавший 300 передач
Никита Гусев стал шестым игроком в истории КХЛ с 300 передачами.
Нападающий СКА отметился голевым пасом в игре Фонбет чемпионата КХЛ против «Витязя» (4:1) и достиг отметки в 300 передач в лиге.
На счету 30-летнего форварда стало 477 (177+300) результативных баллов в 522 матчах в КХЛ.
Список лучших ассистентов выглядит следующим образом:
1. Вадим Шипачев – 576 передач, 868 матчей;
2. Сергей Мозякин – 509 передач, 842 матча;
3. Александр Радулов – 400 передач, 517 матчей;
4. Данис Зарипов – 393 передачи, 816 матчей;
5. Линус Умарк – 305 передач, 476 матчей;
6. Никита Гусев – 300 передач, 522 матча.
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