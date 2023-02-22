Андрей Свечников о попытке забить лакросс-гол: «После дубля был на эмоциях, шанс возник. Я решил попробовать»

высказался о своей попытке забить очередной лакросс-гол.

Форвард «Каролины» сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с « » (4:1), забросив первые шайбы в этом календарном году.

В третьем периоде он попытался забить лакросс-гол и сделать хет-трик, но неудачно.

Россиянин – первый игрок в истории , забросивший шайбу таким способом.

– Что вы скажете о своей попытке забить гол фирменным трюком – лакроссом?

– Вот видите, так давно не забивал, что решил попробовать лакросс. Попытка была, да. Но я там не слишком хорошо видел и контролировал шайбу. После того, как сделал дубль, я был на эмоциях, шанс возник. Я решил попробовать – ну и попробовал. Но не забил, – сказал Свечников.

Свечников проснулся: не забивал 19 игр подряд (в 2023-м – 0 голов), но чуть не оформил хет-трик лакроссом