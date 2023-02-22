Андрей Свечников о попытке забить лакросс-гол: «После дубля был на эмоциях, шанс возник. Я решил попробовать»

Теги Каролина Сент-Луис НХЛ Андрей Свечников Хоккей

Андрей Свечников высказался о своей попытке забить очередной лакросс-гол. 

Форвард «Каролины» сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луисом» (4:1), забросив первые шайбы в этом календарном году.

В третьем периоде он попытался забить лакросс-гол и сделать хет-трик, но неудачно. 

Россиянин – первый игрок в истории НХЛ, забросивший шайбу таким способом. 

– Что вы скажете о своей попытке забить гол фирменным трюком – лакроссом?

– Вот видите, так давно не забивал, что решил попробовать лакросс. Попытка была, да. Но я там не слишком хорошо видел и контролировал шайбу. После того, как сделал дубль, я был на эмоциях, шанс возник. Я решил попробовать – ну и попробовал. Но не забил, – сказал Свечников. 

Свечников проснулся: не забивал 19 игр подряд (в 2023-м – 0 голов), но чуть не оформил хет-трик лакроссом

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2 комментария

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klochkovgss@mail.ru
Вчера на аренде в Одинцово два забил, был на эмоциях, тоже пытался заковырять лакросом)
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Фокс&#8796;
Шайба свалилась! Защитник не при чем!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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