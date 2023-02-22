Андрей Свечников о 19 играх без голов: «Я не беспокоился. Знаю, какой я игрок, просто не шло»

сказал, что не беспокоился из-за 19-матчевой безголевой серии.

Форвард «Каролины» сделал дубль в матче регулярного чемпионата с «Сент-Луисом» (4:1), забросив первые шайбы в этом календарном году.

На его счету стало 49 (21+28) очков в 56 играх сезона.

«Да, много времени прошло. Любой гол придает уверенности, ты пытаешься создать еще больше моментов.

На самом деле я не беспокоился. Я знаю, какой я игрок. Просто у меня не шло», – сказал Свечников после игры.