Андрей Свечников о 19 играх без голов: «Я не беспокоился. Знаю, какой я игрок, просто не шло»

Теги Каролина НХЛ Андрей Свечников Хоккей

Андрей Свечников сказал, что не беспокоился из-за 19-матчевой безголевой серии. 

Форвард «Каролины» сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луисом» (4:1), забросив первые шайбы в этом календарном году. 

На его счету стало 49 (21+28) очков в 56 играх сезона. 

«Да, много времени прошло. Любой гол придает уверенности, ты пытаешься создать еще больше моментов.

На самом деле я не беспокоился. Я знаю, какой я игрок. Просто у меня не шло», – сказал Свечников после игры. 

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Томас Бертольд
Ответ sed3009
Ты не совсем прав. Вот возьми к примеру Райана Кеслера - в свое время нападающий контролировал шайбу лучше всех в лиге. А набирал чуть меньше одного очка в матче. статистика не самое важное, даже для нападающего. А Андрей показывает норм статистику. Были бы моменты, а голы придут .
Не очень корректное сравнение. Кеслер был монстром игры в обороне, и едва ли не последним монстром персональной опеки. Свечников пока что даже близко не играет в двусторонний хоккей, как это делал Кеслер.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
sed3009
Ответ Дмитрий Александрович
А зря не беспокоился. Статистика тоже важна для хорошего игрока
Ты не совсем прав. Вот возьми к примеру Райана Кеслера - в свое время нападающий контролировал шайбу лучше всех в лиге. А набирал чуть меньше одного очка в матче. статистика не самое важное, даже для нападающего. А Андрей показывает норм статистику. Были бы моменты, а голы придут .
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дмитрий Александрович
А зря не беспокоился. Статистика тоже важна для хорошего игрока
+2
-5
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий