Андрей Свечников о 19 играх без голов: «Я не беспокоился. Знаю, какой я игрок, просто не шло»
Андрей Свечников сказал, что не беспокоился из-за 19-матчевой безголевой серии.
Форвард «Каролины» сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луисом» (4:1), забросив первые шайбы в этом календарном году.
На его счету стало 49 (21+28) очков в 56 играх сезона.
«Да, много времени прошло. Любой гол придает уверенности, ты пытаешься создать еще больше моментов.
На самом деле я не беспокоился. Я знаю, какой я игрок. Просто у меня не шло», – сказал Свечников после игры.
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