«Анахайм» проиграл 6 матчей подряд с общей разницей 15:36. Клуб идет на последнем месте в НХЛ

Теги Тампа-Бэй Анахайм НХЛ Даллас Экинс Хоккей

«Анахайм» проиграл 6 матчей подряд с общей разницей 15:36 и идет на последнем месте в НХЛ.

Сегодня «Дакс» были разгромлены «Тампой» (1:6). В пяти матчах из последних шести калифорнийцы пропускали не менее 6 шайб. 

Команда под руководством Далласа Экинса набрала 41 очко в 58 матчах и занимает последнее место в лиге («Коламбус» с 41 очком в 57 играх стоит выше из-за большего числа побед в основное время). 

1 комментарий

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MacAr4i
Уверенно движутся к пику Бедарда😁
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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