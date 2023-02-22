«Анахайм» проиграл 6 матчей подряд с общей разницей 15:36. Клуб идет на последнем месте в НХЛ

« » проиграл 6 матчей подряд с общей разницей 15:36 и идет на последнем месте в .

Сегодня «Дакс» были разгромлены « » (1:6). В пяти матчах из последних шести калифорнийцы пропускали не менее 6 шайб.

Команда под руководством Далласа Экинса набрала 41 очко в 58 матчах и занимает последнее место в лиге («Коламбус» с 41 очком в 57 играх стоит выше из-за большего числа побед в основное время).