Гавриков близок к переходу в «Бостон»

близок к переходу в « » в результате обмена;

По данным инсайдера Дэвида Паньотты, «Бостон» может отдать за защитника « » выборы в первом и третьем раундах драфта.

Однако сделку не оформят, пока «Бостон» не решит проблему с потолком зарплат.

Контракт 27-летнего Гаврикова с кэпхитом 2,8 млн долларов рассчитан до конца сезона-2022/23.

В этом сезоне защитник провел 52 матча и набрал 10 (3+7) очков при показателе полезности «-1»