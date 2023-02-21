Гавриков близок к переходу в «Бостон»

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Владислав Гавриков близок к переходу в «Бостон» в результате обмена;

По данным инсайдера Дэвида Паньотты, «Бостон» может отдать за защитника «Коламбуса» выборы в первом и третьем раундах драфта.

Однако сделку не оформят, пока «Бостон» не решит проблему с потолком зарплат.

Контракт 27-летнего Гаврикова с кэпхитом 2,8 млн долларов рассчитан до конца сезона-2022/23.

В этом сезоне защитник провел 52 матча и набрал 10 (3+7) очков при показателе полезности «-1»

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10 комментариев

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oberkorn
Ответ GMeazza
Там наверное со времен Самсонова русских полевых не было
Зиновьев был, но потом была мутная история с допингом
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Сергей Орлов
Гавриков крутой, только в случае обмена остаться в Бостоне вряд ли получится.
+1
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Cbj Fan
Пишут, что мы интересуемся защитником Лохреем из Университета Охайо. Но главное, чтобы обмен уже случился.
0
0
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Фёдор Кузнецов
Ответ GMeazza
Там наверное со времен Самсонова русских полевых не было
Хохлачев пару матчей
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0
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Cbj Fan
Пишут, что мы интересуемся проспектом Бостона, защитником Лореем из Университета Охайо. Посмотрим. Но главное получить первый раунд.
+1
0
+1
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Serge Vendino
Ответ v3
Были! Худобин, а после Хохлачёв.
Хохачев раньше был. Худобин в 18 году ушел из Бостона.
0
0
0
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GMeazza
Ответ v3
Были! Худобин, а после Хохлачёв.
Худобина то помню, поэтому и написал полевых :) Хохлачева забыл, да, но он там шансов вообще не получал.
+1
0
+1
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oberkorn
Вот это шансище. И на бидон, и на контракт жизни. Влад, удачи. Главное, чтобы не как главное в танке
+5
-1
+4
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v3
Ответ GMeazza
Там наверное со времен Самсонова русских полевых не было
Были! Худобин, а после Хохлачёв.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
GMeazza
Там наверное со времен Самсонова русских полевых не было
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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