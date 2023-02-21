Гавриков близок к переходу в «Бостон»
Владислав Гавриков близок к переходу в «Бостон» в результате обмена;
По данным инсайдера Дэвида Паньотты, «Бостон» может отдать за защитника «Коламбуса» выборы в первом и третьем раундах драфта.
Однако сделку не оформят, пока «Бостон» не решит проблему с потолком зарплат.
Контракт 27-летнего Гаврикова с кэпхитом 2,8 млн долларов рассчитан до конца сезона-2022/23.
В этом сезоне защитник провел 52 матча и набрал 10 (3+7) очков при показателе полезности «-1»
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