«Коламбус» хочет получить за Гаврикова выборы в 1-м, 3-м и 4-м раундах драфта (Крис Джонстон)

прокомментировал ситуацию с возможным обменом .

«Каким бы привлекательным ни выглядел Гавриков с точки зрения потолка зарплат для «Ойлерс» и других команд, я думаю, есть некоторый шок из-за цены. «Блю Джекетс» настаивают, по крайней мере, на данный момент, на получении трех драфт-пиков: минимум в первом, третьем и четвертом раундах, как сообщили одной команде на этой неделе.

Я думаю, что еще сильнее все усложняет тот факт, что игрок станет неограниченно свободным агентом. На данный момент не похоже, чтобы он склонялся к переговорам о продлении контракта с командой, которая выменяет его. Поэтому вы потратите три актива на аренду игрока, который, вероятно, хочет стать свободным агентом этим летом», – сказал инсайдер TSN.

Контракт Гаврикова с кэпхитом 2,8 миллиона долларов рассчитан до конца сезона-2022/23. В текущем сезоне 27-летний защитник набрал 10 (3+7) очков в 52 играх при полезности «-7».

Среди претендентов на игрока назывались « », « » и « ».