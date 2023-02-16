«Коламбус» хочет получить за Гаврикова выборы в 1-м, 3-м и 4-м раундах драфта (Крис Джонстон)

Теги возможные переходы Рейнджерс Коламбус Эдмонтон Лос-Анджелес НХЛ драфт НХЛ Владислав Гавриков Крис Джонстон Хоккей

Крис Джонстон прокомментировал ситуацию с возможным обменом Владислава Гаврикова.

«Каким бы привлекательным ни выглядел Гавриков с точки зрения потолка зарплат для «Ойлерс» и других команд, я думаю, есть некоторый шок из-за цены. «Блю Джекетс» настаивают, по крайней мере, на данный момент, на получении трех драфт-пиков: минимум в первом, третьем и четвертом раундах, как сообщили одной команде на этой неделе.

Я думаю, что еще сильнее все усложняет тот факт, что игрок станет неограниченно свободным агентом. На данный момент не похоже, чтобы он склонялся к переговорам о продлении контракта с командой, которая выменяет его. Поэтому вы потратите три актива на аренду игрока, который, вероятно, хочет стать свободным агентом этим летом», – сказал инсайдер TSN. 

Контракт Гаврикова с кэпхитом 2,8 миллиона долларов рассчитан до конца сезона-2022/23. В текущем сезоне 27-летний защитник набрал 10 (3+7) очков в 52 играх при полезности «-7».

Среди претендентов на игрока назывались «Эдмонтон», «Лос-Анджелес» и «Рейнджерс».

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Никита Алексеевич
2,3 дадут максимум
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
rent56
Думаю 1 и 3 раунд драфт пика, за аренду и то кажется дорого
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Орлов
Ответ mantruck
Куда Коламбусу столько пиков, у них и так состав подобран неплохой, странно их видеть вне ПО, плюс на предстоящем драфте выбор будет высоким, должны будущего ТОП брать.
Да уж, им бы докторов нормальных набрать, полкоманды в лазарете.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Амфитрион
Губа не дура. То бишь, за Гаврикова надо отдать три пика и при этом получаешь игрока со статусом НСА к концу сезона. Понятно, что сейчас зарплата маленькая, но ведь на новый контракт нужны уже совсем другие деньги, а за просто дефа под плов чересчур дорого. Радует, что для Владислава любой вариант неплох, если Жакеты из-за жадности не обменяют, подпишется с кем захочет, вариантов будет много.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Владимир Самсонов
Зарплата у него реально копеечная для топового защитника.
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
mantruck
Куда Коламбусу столько пиков, у них и так состав подобран неплохой, странно их видеть вне ПО, плюс на предстоящем драфте выбор будет высоким, должны будущего ТОП брать.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий