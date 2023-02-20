Вратарь «Сочи» Бердин отразил 61 из 62 бросков в матче с «Нефтехимиком». Рекорд регулярки – 62 сэйва
Вратарь «Сочи» Михаил Бердин был близок к повторению рекорда по сэйвам за матч регулярки.
В течение игры против «Нефтехимика» (3:1) 24-летний игрок отразил 61 из 62 бросков в створ. Поразить ворота смог лишь форвард Андрей Белозеров на 12-й минуте.
Рекорд Фонбет Чемпионата КХЛ установил Юха Метсола в 2018 году. Выступая за «Салават Юлаев» против «Авангарда», он совершил 62 сэйва при 64 бросках.
Подробно со статистикой Бердина можно ознакомиться здесь.
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