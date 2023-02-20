Вратарь «Сочи» Бердин отразил 61 из 62 бросков в матче с «Нефтехимиком». Рекорд регулярки – 62 сэйва

Теги Нефтехимик КХЛ Юха Метсола Сочи Михаил Бердин Андрей Белозеров Хоккей

Вратарь «Сочи» Михаил Бердин был близок к повторению рекорда по сэйвам за матч регулярки.

В течение игры против «Нефтехимика» (3:1) 24-летний игрок отразил 61 из 62 бросков в створ. Поразить ворота смог лишь форвард Андрей Белозеров на 12-й минуте.

Рекорд Фонбет Чемпионата КХЛ установил Юха Метсола в 2018 году. Выступая за «Салават Юлаев» против «Авангарда», он совершил 62 сэйва при 64 бросках.

Подробно со статистикой Бердина можно ознакомиться здесь.

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12 комментариев

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BuTaJIbKa
Попотел знатно - по броску в минуту
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Гришковец
Ответ Stanley Cup
Уж не знаю будут ли Амур с Адмирал чемоданы кому-то заносить, но преимущество по-прежнему у НХ. Выигрывайте оба оставшихся матча и здравствуй плей-офф
Там раскладов хватает…там соперников гранды выбирают-Сибирь нарасхват, а для этого Магнитке надо выигрывать… а если так то преимущества к последнему туру может и не быть… мотивируй китаез, и аккуратненько делай два клуба с дв в плейофф
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vladimirmonomah
Может пора уже про Мичкова что-то хорошее написать ? Много его 17-летних ровесников почти 10 шайб за 25 игр выбивали ? Сегодня победную забросил.
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Stanley Cup
Ответ Гришковец
Там Амур с Адмиралом чемодан занесут и Куньлунь так упрется рогом что мамадорогая...
Уж не знаю будут ли Амур с Адмирал чемоданы кому-то заносить, но преимущество по-прежнему у НХ. Выигрывайте оба оставшихся матча и здравствуй плей-офф
+1
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Сергей Омиго
Ответ Сергей Орлов
Если в итоге Нефтехим не попадет в плей-офф, им эта игра надолго запомнится.
Эта игра запомнится всем,она войдет в историю,хкСочи-лучший клуб европы
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Гришковец
Ответ Stanley Cup
Да ладно просрали. Последний матч регулярки у них с Куньлунем и вряд ли НХ наступит дважды на грабли под названием "проиграть сопернику со дна таблицы" , да и ММГ не выглядит соперником, которого невозможно обыграть
Там Амур с Адмиралом чемодан занесут и Куньлунь так упрется рогом что мамадорогая...
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Stanley Cup
Ответ wolf 100
эх химик-химик такую фору дал ак барс и все просрали,
Да ладно просрали. Последний матч регулярки у них с Куньлунем и вряд ли НХ наступит дважды на грабли под названием "проиграть сопернику со дна таблицы" , да и ММГ не выглядит соперником, которого невозможно обыграть
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Rio de Janeiro
В Челябинске возможно ему уже готовят контракт
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rinat_rin
Ответ Сергей Омиго
Все сочинские вратари,сейчас лучшие вКХЛ,только в сочи максимка им не давал играть,он клуб на дно тянул,дедушкина гордость
И Бердин, и Плешков надежнее Третьяка. Сегодня за Сочи также не играли Точицкий и Иванюженков. Без блатных у молодежи получается даже лучше!
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Сергей Омиго
Все сочинские вратари,сейчас лучшие вКХЛ,только в сочи максимка им не давал играть,он клуб на дно тянул,дедушкина гордость
+4
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wolf 100
эх химик-химик такую фору дал ак барс и все просрали,
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Сергей Орлов
Если в итоге Нефтехим не попадет в плей-офф, им эта игра надолго запомнится.
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