Вратарь «Сочи» Бердин отразил 61 из 62 бросков в матче с «Нефтехимиком». Рекорд регулярки – 62 сэйва

Вратарь « » был близок к повторению рекорда по сэйвам за матч регулярки.

В течение игры против « » (3:1) 24-летний игрок отразил 61 из 62 бросков в створ. Поразить ворота смог лишь форвард на 12-й минуте.

Рекорд Фонбет Чемпионата КХЛ установил в 2018 году. Выступая за «Салават Юлаев» против «Авангарда», он совершил 62 сэйва при 64 бросках.

Подробно со статистикой Бердина можно ознакомиться здесь.