Тарасенко забросил 12-ю шайбу в сезоне и 2-ю – в составе «Рейнджерс». У него 32 очка в 43 играх

Теги Рейнджерс Калгари НХЛ Владимир Тарасенко Хоккей

Владимир Тарасенко забросил 12-ю шайбу в сезоне и 2-ю – в составе «Рейнджерс».

Форвард нью-йоркцев отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари» (2:3 ОТ). Одним из ассистентов стал Артемий Панарин. 

В активе россиянина стало 32 (12+20) очка в 43 играх сезона. В составе «Рейнджерс» – 3 (2+1) балла в 5 матчах. 

Сегодня Тарасенко (15:54, 2:18 – в большинстве, полезность «0») нанес 3 броска в створ, применил 2 силовых приема и допустил 1 потерю. 

1 комментарий

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Сергей Бакин
Удачи парням !!
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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