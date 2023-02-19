Тарасенко забросил 12-ю шайбу в сезоне и 2-ю – в составе «Рейнджерс». У него 32 очка в 43 играх

забросил 12-ю шайбу в сезоне и 2-ю – в составе «Рейнджерс».

Форвард нью-йоркцев отличился в матче регулярного чемпионата против « » (2:3 ОТ). Одним из ассистентов стал Артемий Панарин.

В активе россиянина стало 32 (12+20) очка в 43 играх сезона. В составе « » – 3 (2+1) балла в 5 матчах.

Сегодня Тарасенко (15:54, 2:18 – в большинстве, полезность «0») нанес 3 броска в створ, применил 2 силовых приема и допустил 1 потерю.