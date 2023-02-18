Локтионов о «Спартаке»: «Если есть хоть один шанс из ста, нужно стараться, выигрывать и не опускать руки»

Теги Северсталь Спартак КХЛ Андрей Локтионов Хоккей

Андрей Локтионов высказался после матча против «Северстали» (1:3).

«Во всем уступили «Северстали». В большинстве не забили, единоборства все проиграли. Отсюда и результат такой.

Почему в четверг обыграли «Динамо»? Хорошая погода была, вот и выиграли. Зачем сейчас вспоминать о «Динамо»? Давайте поговорим о следующих играх. Это уже история.

У нас последние десять матчей были сродни плей-офф. Нужно выходить и биться. Если есть хоть один шанс из ста, нужно стараться, выигрывать и не опускать руки», – сказал нападающий «Спартака».

На данный момент команда занимает девятое место в таблице Запада с 62 очками после 65 игр.

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1 комментарий

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Vasyamarch91
Ну куньлуню и Сочи слить в борьбе за плей офф - бились
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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