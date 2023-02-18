Локтионов о «Спартаке»: «Если есть хоть один шанс из ста, нужно стараться, выигрывать и не опускать руки»
Андрей Локтионов высказался после матча против «Северстали» (1:3).
«Во всем уступили «Северстали». В большинстве не забили, единоборства все проиграли. Отсюда и результат такой.
Почему в четверг обыграли «Динамо»? Хорошая погода была, вот и выиграли. Зачем сейчас вспоминать о «Динамо»? Давайте поговорим о следующих играх. Это уже история.
У нас последние десять матчей были сродни плей-офф. Нужно выходить и биться. Если есть хоть один шанс из ста, нужно стараться, выигрывать и не опускать руки», – сказал нападающий «Спартака».
На данный момент команда занимает девятое место в таблице Запада с 62 очками после 65 игр.
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