Олег Леонтьев: «Авангард» был чуть посильнее «Нефтехимика», но все парни здорово сражались. Было много моментов»

Главный тренер « » подвел итоги матча с « » (1:2 ОТ).

«Сложный и тяжелый матч. Мы много сил и эмоций оставили в Магнитогорске. Знали, что соперник тоже решает свои задачи, поэтому упорный матч, мало забитых голов. Но с обеих сторон было создано много моментов.

Да, «Авангард» был чуть посильнее, но все парни здорово сражались. У нас задача своя, и мы ее решаем. Поблагодарил ребят за то, что сегодня заработали результативный балл, молодцы.

Почему «Нефтехимик» не форсировал события, уступая в счете? Мы ждали ошибки соперника, терпеливо ждали. Знали, что рано или поздно у нас будет контратака, создадим голевой момент и забьем гол», – заявил Олег Леонтьев.