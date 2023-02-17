Олег Леонтьев: «Авангард» был чуть посильнее «Нефтехимика», но все парни здорово сражались. Было много моментов»

Теги Авангард Нефтехимик КХЛ Олег Леонтьев Хоккей

Главный тренер «Нефтехимика» подвел итоги матча с «Авангардом» (1:2 ОТ).

«Сложный и тяжелый матч. Мы много сил и эмоций оставили в Магнитогорске. Знали, что соперник тоже решает свои задачи, поэтому упорный матч, мало забитых голов. Но с обеих сторон было создано много моментов.

Да, «Авангард» был чуть посильнее, но все парни здорово сражались. У нас задача своя, и мы ее решаем. Поблагодарил ребят за то, что сегодня заработали результативный балл, молодцы.

Почему «Нефтехимик» не форсировал события, уступая в счете? Мы ждали ошибки соперника, терпеливо ждали. Знали, что рано или поздно у нас будет контратака, создадим голевой момент и забьем гол», – заявил Олег Леонтьев.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий