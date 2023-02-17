Кравец о снятии вратаря в овертайме: «Все сложилось, как мы хотели. Здорово, что из трудной ситуации «Авангард» опять вышел победителем»

Теги Авангард Нефтехимик КХЛ Михаил Кравец Хоккей

Главный тренер «Авангарда» подвел итоги матча с «Нефтехимиком» (2:1 ОТ).

«Сегодня, наверное, самая хорошая оценка. После встречи с Уфой команда играла очень хорошо. Об этом свидетельствуют и количество бросков, и время, проведенное в атаке. Единственное – надо реализовывать моменты, которые создаешь, чтобы спокойнее играть в концовке.

Пропущенный гол – несчастный случай, потеря клюшки, небольшая паника. Одна грубая ошибка за всю встречу, а в целом все было хорошо.

«Нефтехимик» – непростая команда, которая борется за плей-офф, они приложили максимум усилий, чтобы не проиграть. Если бы мы забивали свои моменты «два в один», «один в ноль», результат мог быть лучше.

Почему решил рискнуть и снять вратаря в овертайме? Ситуация нормальная, мы уже давно меняем вратаря. Если бы мы взяли очко, конечно, расстроились бы.

Но нам нужно это было попробовать, чтобы ребята верили, что мы не боимся серьезных ситуаций и верим в то, что они могут завершить матч при игре четыре на три.

Я думаю, что и соперник был не готов к этой ситуации. Все сложилось, как мы хотели. Здорово, что из трудной ситуации мы опять вышли победителями», – сказал Михаил Кравец.

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2 комментария

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Den Sh
Вообще могли проиграть и в основное время, реализуй НХ большинство. К моментам конечно нужно посерьёзнее относиться, реализация, мягко говоря, была не очень. Нефтехимик после Магнитки был откровенно дохлый, такой можно было легко и в основное время обыгрывать...ну да ладно, главное с победой, хреновой но с победой!
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Muslim ogly
А после встречи с Нефтехимиком команда с Барысом будет играть ещё лучше. Ведь там , наверное, будет играть в основном одна молодёжь с прицелом на следующий сезон. Если, конечно, не произойдёт третий раз подряд несчастный случай в виде потери клюшки (с Уфой клюшку потерял Белов, из под которого забили очередной гол).
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