Кравец о снятии вратаря в овертайме: «Все сложилось, как мы хотели. Здорово, что из трудной ситуации «Авангард» опять вышел победителем»

Главный тренер « » подвел итоги матча с « » (2:1 ОТ).

«Сегодня, наверное, самая хорошая оценка. После встречи с Уфой команда играла очень хорошо. Об этом свидетельствуют и количество бросков, и время, проведенное в атаке. Единственное – надо реализовывать моменты, которые создаешь, чтобы спокойнее играть в концовке.

Пропущенный гол – несчастный случай, потеря клюшки, небольшая паника. Одна грубая ошибка за всю встречу, а в целом все было хорошо.

«Нефтехимик» – непростая команда, которая борется за плей-офф, они приложили максимум усилий, чтобы не проиграть. Если бы мы забивали свои моменты «два в один», «один в ноль», результат мог быть лучше.

Почему решил рискнуть и снять вратаря в овертайме? Ситуация нормальная, мы уже давно меняем вратаря. Если бы мы взяли очко, конечно, расстроились бы.

Но нам нужно это было попробовать, чтобы ребята верили, что мы не боимся серьезных ситуаций и верим в то, что они могут завершить матч при игре четыре на три.

Я думаю, что и соперник был не готов к этой ситуации. Все сложилось, как мы хотели. Здорово, что из трудной ситуации мы опять вышли победителями», – сказал .