Агент Юбердо о «Калгари»: «Безумие – делать одно и то же, ожидая другого результата»

Теги Калгари НХЛ Аллан Уолш Джонатан Юбердо Хоккей

Агент Джонатана Юбердо раскритиковал тренерский штаб «Калгари».

«Определение «безумия» – это делать одно и то же снова и снова, ожидая другого результата. Кроме того, негатив высасывает радость из игроков», – написал в твиттере Аллан Уолш.

Он сделал это после поражения «Флэймс» от «Детройта» (2:5). После этого поражения «Калгари» занимает 9-е место в Западной конференции, набрав 61 очко после 55 игр.

Юбердо перешел во «Флэймс» из «Флориды» в результате обмена, а затем подписал новый контракт с канадским клубом с зарплатой 10,5 млн долларов в год, который начнет действовать со следующего сезона. В прошлом сезоне в составе «Пантерс» он занял 2-е место в лиге по количеству набранных очков (115). В текущем сезоне Джонатан набрал 35 (10+25) очков в 52 матчах.

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4 комментария

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Родион Волоснев
Два самых нелепых обмена - Годро и Юбедо
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Родион Волоснев
Было дче суперзвезды Годро и Юбедо, стало два среднячка...обидно.
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Камаз Отходов
Очевидный укол в сторону Дэррила Саттера.
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цэсемьэр
35 это конечно серьёзный даунгрейд😬
но контракт подписан, терпите огоньки🔥
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+2
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