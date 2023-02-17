Крис Танев о проблемах «Калгари»: «У нас одна игра хорошая, а следующая – отстойная. И так весь сезон»

Защитник « » высказался о проблемах команды.

«Флэймс» набрали 61 очко в 55 матчах и находятся на границе зоны плей-офф Западной конференции вместе с «Миннесотой». В последних 10 играх у команды 4 победы.

Сегодня канадский клуб дома уступил « » (2:5).

«У нас одна игра хорошая, а следующая – отстойная. И так весь сезон – как на аттракционе.

Сегодня нам нужно было выиграть, а мы проиграли одной и той же команде дважды за неделю. Нам нужно быть лучше во всем», – сказал Танев.