Крис Танев о проблемах «Калгари»: «У нас одна игра хорошая, а следующая – отстойная. И так весь сезон»

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Защитник «Калгари» Крис Танев высказался о проблемах команды. 

«Флэймс» набрали 61 очко в 55 матчах и находятся на границе зоны плей-офф Западной конференции вместе с «Миннесотой». В последних 10 играх у команды 4 победы. 

Сегодня канадский клуб дома уступил «Детройту» (2:5). 

«У нас одна игра хорошая, а следующая – отстойная. И так весь сезон – как на аттракционе. 

Сегодня нам нужно было выиграть, а мы проиграли одной и той же команде дважды за неделю. Нам нужно быть лучше во всем», – сказал Танев.

 

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