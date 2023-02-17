У Дадонова «минус 4» против «Каролины» – худший показатель в «Монреале»

Теги Монреаль Каролина Евгений Дадонов НХЛ Хоккей

У Евгения Дадонова «минус 4» против «Каролины» – худший показатель в «Монреале».

«Канадиенс» проиграли «Харрикейнс» (2:6) в матче регулярного чемпионата НХЛ

В 46 матчах сезона у россиянина 17 (4+13) очков при полезности «минус 10». 

Сегодня Дадонов (13:13, 1:21 – в большинстве, «минус 4» – худший показатель в команде наряду с защитниками Крисом Уайдманом и Джонатаном Ковачевичем) нанес 2 броска в створ и допустил 2 потери. 

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1 комментарий

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Гаубиц
Не его команда
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