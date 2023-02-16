Тренер «Сочи» Кокорев о 0:5 от «Трактора»: «Неприятно, особенно для молодых пацанов. Они выходят заряженными на победу, а здесь такой счет»
Дмитрий Кокорев высказался о крупном поражении «Сочи».
«Леопарды» проиграли «Трактору» со счетом 0:5 в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ.
«Первый период сыграли 0:0. Потом были ошибки, нам забили голы. У нас тоже были моменты, однако мы их не реализовали.
Мотивация ХК «Сочи»? Сейчас мы строим команду, пусть и в конце сезона. Присматриваемся к ребятам. Мотивация одна – кто хорошо играет в конце чемпионата, с тем мы пойдем дальше. Ребята должны это понимать, стараться и отдаваться в каждой игре, чтобы остаться в команде и готовиться к следующему сезону.
0:5 бьет по психике? Конечно, неприятно, особенно для молодых пацанов. Они выходят заряженными на победу, а здесь такой счет. Моменты были, но у нас молодая команда и не получилось забить», – сказал исполняющий обязанности главного тренера «Сочи».
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