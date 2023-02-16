Маккиннон забил 48-й победный гол в карьере и вышел на 3-е место в истории «Колорадо» и «Квебека»
Нэтан Маккиннон забил победный гол и сделал передачу в матче с «Миннесотой» (3:2).
Теперь на счету нападающего «Колорадо» 62 (18+44) очка в 42 играх сезона.
Эта победная шайба стала 48-й в карьере Маккиннона в НХЛ.
Он превзошел достижение Мишеля Гуле (47) и вышел на третье место по победным голам в истории «Колорадо» и «Квебека».
Второе место занимает Милан Гейдук (59). Рекордсмен – Джо Сакик (86).
Напомним, «Квебек» переехал в Денвер 1995 году.
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