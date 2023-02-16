Маккиннон забил 48-й победный гол в карьере и вышел на 3-е место в истории «Колорадо» и «Квебека»

Теги Колорадо Джо Сакик Милан Гейдук НХЛ Мишель Гуле Квебек рекорды Нэтан Маккиннон Хоккей

Нэтан Маккиннон забил победный гол и сделал передачу в матче с «Миннесотой» (3:2).

Теперь на счету нападающего «Колорадо» 62 (18+44) очка в 42 играх сезона.

Эта победная шайба стала 48-й в карьере Маккиннона в НХЛ.

Он превзошел достижение Мишеля Гуле (47) и вышел на третье место по победным голам в истории «Колорадо» и «Квебека».

Второе место занимает Милан Гейдук (59). Рекордсмен – Джо Сакик (86).

Напомним, «Квебек» переехал в Денвер 1995 году.

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1 комментарий

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Антон Якимцев
Несомненно он второй по значимости человек в истории Colorado! Без вопросов. При всем уважении к Форсбергу и Святому.
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+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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