Маккиннон забил 48-й победный гол в карьере и вышел на 3-е место в истории «Колорадо» и «Квебека»

забил победный гол и сделал передачу в матче с «Миннесотой» (3:2).

Теперь на счету нападающего «Колорадо» 62 (18+44) очка в 42 играх сезона.

Эта победная шайба стала 48-й в карьере Маккиннона в .

Он превзошел достижение Мишеля Гуле (47) и вышел на третье место по победным голам в истории « » и « ».

Второе место занимает Милан Гейдук (59). Рекордсмен – (86).

Напомним, «Квебек» переехал в Денвер 1995 году.