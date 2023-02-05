«Капризова боятся в НХЛ – сто процентов». Радулов включил Кирилла в список лучших игроков в НХЛ наряду с Макдэвидом, Маккинноном и Макаром
Александр Радулов считает, что Кирилл Капризов входит в пятерку лучших игроков НХЛ.
– Самый лучший хоккеист НХЛ сейчас?
– Коннор Макдэвид и Нэтан Маккиннон. Кэйл Макар. Не буду из них никого выделять. Капризов где-то там, в пятерке. Ему чуть-чуть тяжеловато, потому что…
– Партнеры?
– Ну, да. Зукарелло, конечно, в порядке, они нашли друг друга. Но ему бы еще кого-нибудь.
Но его там боятся – сто процентов. Я был приятно удивлен, когда в том году мы играли против него – как он прогрессирует, очень прилично выглядит.
Думаю, что у него еще много потенциала. Приятно смотреть.
Ты каждый раз должен смотреть, когда он на льду, потому что может произойти вот так [Радулов щелкнул пальцами]. Он из ничего делает, – сказал нападающий «Ак Барса», ранее игравший в НХЛ.
Выступающий за «Миннесоту» Капризов набрал 59 (27+32) очков в 48 матчах текущего регулярного чемпионата НХЛ.
чушь,конечно
кто его боится(((