«Капризова боятся в НХЛ – сто процентов». Радулов включил Кирилла в список лучших игроков в НХЛ наряду с Макдэвидом, Маккинноном и Макаром

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Александр Радулов считает, что Кирилл Капризов входит в пятерку лучших игроков НХЛ.

– Самый лучший хоккеист НХЛ сейчас?

Коннор Макдэвид и Нэтан Маккиннон. Кэйл Макар. Не буду из них никого выделять. Капризов где-то там, в пятерке. Ему чуть-чуть тяжеловато, потому что…

– Партнеры?

– Ну, да. Зукарелло, конечно, в порядке, они нашли друг друга. Но ему бы еще кого-нибудь.

Но его там боятся – сто процентов. Я был приятно удивлен, когда в том году мы играли против него – как он прогрессирует, очень прилично выглядит.

Думаю, что у него еще много потенциала. Приятно смотреть.

Ты каждый раз должен смотреть, когда он на льду, потому что может произойти вот так [Радулов щелкнул пальцами]. Он из ничего делает, – сказал нападающий «Ак Барса», ранее игравший в НХЛ.

Выступающий за «Миннесоту» Капризов набрал 59 (27+32) очков в 48 матчах текущего регулярного чемпионата НХЛ.

2 комментария

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Иван Никитенко
это что-то из серии.его боялись даже мексиканские головорезы из картеля синалоа
чушь,конечно
кто его боится(((
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Бартоломей Карлович Шниперсон-Нидергаус
У Радулова что, черепно-мозговая недавно была?
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