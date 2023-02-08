Маккиннон впечатлен, как Кросби думает на льду: «Это не скопировать, потому что все в его голове. Один из самых совершенных хоккеистов»
Нэтан Маккиннон считает хоккейное мышление одним из важных качеств Сидни Кросби.
«Сидни – один из самых совершенных игроков в хоккее», – сказал канадец.
Нападающего «Колорадо» попросили ответить на вопрос, на каком качестве Кросби он помешан.
«То, как Сидни думает в игре. Это в его голове. Это не получится скопировать. Он играет в своем темпе. Он контролирует темп игры, когда находится на льду, а это сложно сделать.
Дело не только в его скорости или силе. Просто в том, что он всегда оказывается в нужных местах», – сказал Маккиннон.
Комментарии