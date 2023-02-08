Маккиннон впечатлен, как Кросби думает на льду: «Это не скопировать, потому что все в его голове. Один из самых совершенных хоккеистов»

Теги Питтсбург Колорадо Сидни Кросби НХЛ Нэтан Маккиннон Хоккей

Нэтан Маккиннон считает хоккейное мышление одним из важных качеств Сидни Кросби.

«Сидни – один из самых совершенных игроков в хоккее», – сказал канадец.

Нападающего «Колорадо» попросили ответить на вопрос, на каком качестве Кросби он помешан.

«То, как Сидни думает в игре. Это в его голове. Это не получится скопировать. Он играет в своем темпе. Он контролирует темп игры, когда находится на льду, а это сложно сделать.

Дело не только в его скорости или силе. Просто в том, что он всегда оказывается в нужных местах», – сказал Маккиннон.

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