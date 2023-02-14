«Каролина» выразила поддержку Овечкину: «Нет ничего важнее тех, кого мы любим. Желаем Алексу и его семье всего наилучшего»

« » выразила поддержку нападающему «Вашингтона» .

Ранее стало известно, что Овечкин не сыграет с «Харрикейнс». Он покинул расположение « », «чтобы заняться семейными делами и здоровьем близкого человека».

«Шлем позитивные мысли от имени организации. Нет ничего важнее тех, кого мы любим.

Мы желаем Алексу и его семье всего наилучшего», – говорится в сообщении клуба .

Овечкин срочно летит в Москву из-за болезни отца. Все, что известно на эту минуту