«Каролина» выразила поддержку Овечкину: «Нет ничего важнее тех, кого мы любим. Желаем Алексу и его семье всего наилучшего»

Теги Каролина Вашингтон Александр Овечкин НХЛ соцсети Здоровье Хоккей

«Каролина» выразила поддержку нападающему «Вашингтона» Александру Овечкину.

Ранее стало известно, что Овечкин не сыграет с «Харрикейнс». Он покинул расположение «Вашингтона», «чтобы заняться семейными делами и здоровьем близкого человека».

«Шлем позитивные мысли от имени организации. Нет ничего важнее тех, кого мы любим.

Мы желаем Алексу и его семье всего наилучшего», – говорится в сообщении клуба НХЛ.

Овечкин срочно летит в Москву из-за болезни отца. Все, что известно на эту минуту

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10 комментариев

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FokusNik
вот так зарабатывается уважение
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nnp165
Ответ Егор Привалов
очень вкусный контракт из Детройта выбить
Я думаю, никто не ожидал, что Детройт его повторит.
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Марсель Объелся
Каролина = класс
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0
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Егор Привалов
Ответ Вадим Попандопало
как помогли?
очень вкусный контракт из Детройта выбить
+1
0
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Вадим Попандопало
Ответ Russ Ivan
Странно, что это сделал не Вашингтон... Кстати, Каролина в своё время очень хорошо помогла Фёдорову!
как помогли?
+1
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Rangawe
Молодцы! вообще симпатичный проект у них во всех смыслах
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Bashibuzuck
Семья это главное, уважуха за поддержку👏👏👏
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Андрей Хенто
Респект за тёплые слова поддержки!
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Russ Ivan
Странно, что это сделал не Вашингтон...
Кстати, Каролина в своё время очень хорошо помогла Фёдорову!
+1
0
+1
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белая простыня олимпиады
Уважение!!!
+5
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