Бывший автор Sports.ru Еронко – кандидат на пост генменеджера «Авангарда» («СЭ»)
Бывший автор Sports.ru Игорь Еронко – кандидат на пост генменеджера «Авангарда».
Как сообщает «Спорт-Экспресс», 40-летний специалист попал в список претендентов на пост генерального менеджера омского клуба.
Еронко работает в «Авангарде» с мая 2020 года. Сейчас занимает должность руководителя направления молодежного резерва клубной академии в Омске.
Ранее он был автором Sports.ru, после чего работал в «Спорт-Экспрессе», а также комментатором на «Евроспорте» и «КХЛ-ТВ».
Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов ранее сообщил, что Рашид Хабибулин не останется на должности генерального менеджера.
Можно баннеры делать:
"Еронко прошел путь от рядового комментатора на спортсе до кандидата в руководители клуба КХЛ, а чего добился ты?"
Бывший автор Sports.ru Петухов – кандидат на пост генменеджера «Тампы» («NBC Sports»)
А можно Габорика в советники генерального менеджера? :)
Жду новость: "Бывший автор sports.ru Роман Сприкут кандидат на должность генменеджера Бостон Селтикс"
Лучше дальше пишите хвалебные оды Ротенбергу, от старого спортса мало что осталось.