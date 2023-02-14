Бывший автор Sports.ru Еронко – кандидат на пост генменеджера «Авангарда» («СЭ»)

Теги Авангард Sports.ru Рашид Хабибулин КХЛ Спорт-Экспресс Игорь Еронко Хоккей

Бывший автор Sports.ru Игорь Еронко – кандидат на пост генменеджера «Авангарда».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», 40-летний специалист попал в список претендентов на пост генерального менеджера омского клуба.

Еронко работает в «Авангарде» с мая 2020 года. Сейчас занимает должность руководителя направления молодежного резерва клубной академии в Омске.

Ранее он был автором Sports.ru, после чего работал в «Спорт-Экспрессе», а также комментатором на «Евроспорте» и «КХЛ-ТВ».

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов ранее сообщил, что Рашид Хабибулин не останется на должности генерального менеджера. 

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22 комментария

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antistar-Z
А тем временем, один журналист из Балашихи, совершил выход в открытый космос))))))
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BT
Ролевая модель.

Можно баннеры делать:
"Еронко прошел путь от рядового комментатора на спортсе до кандидата в руководители клуба КХЛ, а чего добился ты?"
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Stewee
Новость через 10 лет:
Бывший автор Sports.ru Петухов – кандидат на пост генменеджера «Тампы» («NBC Sports»)
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Marienburg
Крылов через год: в России перевелись менеджеры. Взяли Сушинского, разруха, Волкова, разруха. Уж в Еронко был уверен как в себе. Год прошёл, обратно разруха
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Александр Маслов
Фейк,это просто словоблудие,никто его не возмет,не тот" калибр",,не тот "калинкор".
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Booligan
Ответ Габорик
Pitchfork - генеральный менеджер "Авангарда". Остановите землю, я сойду. А можно Габорика в советники генерального менеджера? :)
Тоже подумал, что на его месте могу быть я прямо завтра. Но ладно бы он зарекомендовал себя в чемпионате Латвии... Хотя бы 800 игр посмотреть как Вротен
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liberal17
А помню ещё с ним спорил когда он доказывал что Питтсбург разнесет Бостон в финале конференции 2013, там ещё статья от него была что финал должен быть Питтсбург - ЛА иначе провал)
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Габорик
Pitchfork - генеральный менеджер "Авангарда". Остановите землю, я сойду.

А можно Габорика в советники генерального менеджера? :)
+1
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+1
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Александр Романов
Шевченко его сожрет
0
-1
-1
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Den Sh
Комментатора в ген. менеджера? Да ну, хрень какая-то, тогда Авангард сразу можно закрывать.
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-3
-3
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Конифеев
Берите, берите Ероныча!
+1
0
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ни первый_ни последний
дичь
0
-3
-3
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Сергей Орлов
Висем свейкс!
+2
0
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Руслан Х
🤦🏻‍♂️😂🤣
0
-1
-1
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ilya1809
Ну Еронко с точки зрение метрик, статистики, обзора навыков хорош.И уж лучше чем всякие ген менеджеры которые до этого судами занимались или стройками, а таких управленцев не по назначению у нас хватает.Вопрос на сколько будет важен авторитет Еронко для договоренностей с ушлыми агентами,игрокам и прочим.
+11
-2
+9
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софочка
Так можно было?

Жду новость: "Бывший автор sports.ru Роман Сприкут кандидат на должность генменеджера Бостон Селтикс"
+6
-1
+5
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Рамис Зарипов
А Бузова ?
+3
-2
+1
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Сергей Кот
Ответ Сергей Кот
это же вроде тот латыш, у которого сборная России всегда выигрывала только случайно? ничего вроде не путаю?
судя по минусу-тот)
+2
-1
+1
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Сергей Кот
это же вроде тот латыш, у которого сборная России всегда выигрывала только случайно? ничего вроде не путаю?
+14
-3
+11
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lidia
Ответ Gord Lane
Завидую. Даже не знаю, белой или черной завистью.
а я радуюсь!!!!
+3
0
+3
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Gord Lane
Завидую. Даже не знаю, белой или черной завистью.
+11
0
+11
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Darkhan Darkhan
Не примазывайтесь sports,он сделал себя сам.
Лучше дальше пишите хвалебные оды Ротенбергу, от старого спортса мало что осталось.
+26
-2
+24
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