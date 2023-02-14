Бывший автор Sports.ru Еронко – кандидат на пост генменеджера «Авангарда» («СЭ»)

Бывший автор Sports.ru Игорь Еронко – кандидат на пост генменеджера «Авангарда».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», 40-летний специалист попал в список претендентов на пост генерального менеджера омского клуба.

Еронко работает в «Авангарде» с мая 2020 года. Сейчас занимает должность руководителя направления молодежного резерва клубной академии в Омске.

Ранее он был автором Sports.ru, после чего работал в « », а также комментатором на «Евроспорте» и «КХЛ-ТВ».

Председатель совета директоров « » Александр Крылов ранее сообщил, что Рашид Хабибулин не останется на должности генерального менеджера.