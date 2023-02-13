Александр Горшков: «Ни разу не сталкивался с договорными матчами. Мы тут не кукурузу охраняем, а играем на всю страну»

Теги КХЛ Александр Горшков Адмирал Чемпионат.com Хоккей

Александр Горшков высказался о большом количестве овертаймов в матчах «Адмирала». 

«Почему «Адмирал» играет так много овертаймов? Не знаю, так сложилось (смеется). Не могу ответить на этот вопрос. По ходу матча так получается. Где-то, может, сдерживаем счет, и отсюда выходит, что уже очко заработали и уже боремся за второе. Тяжело ответить на самом деле. Чисто, может, случайно получается так.

Форсировать события в концовке, конечно, можно. Но ты можешь сообразить что-то и в этот момент сам где-то не сыграть то, что мы задумали, и пропустить, наоборот. И будет счет совсем другой, уже будешь проигрывать. Это наработки надо делать для таких моментов. Где-то можно придумать что-то в атаке свое. Но пока не придумали (смеется).

Многие подозревают договорные матчи и раздел очков? Я ни разу не сталкивался за свою жизнь с договорными матчами. Поэтому скажу, что это абсурд, мне кажется. С той же «Сибирью», какие там могли быть договорные матчи? Нет. «Сибирь» команда такая же, в чем-то схожая с нами, тоже играет в оборонительный хоккей, и такой хоккей получился.

Как можно договориться? Каждый хочет выиграть. Мы тут тоже не кукурузу охраняем, а играем на всю страну. Абсурдно такие вещи обсуждать», – сказал нападающий «Адмирала». 

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ковид 07.10.52
Посмотрите сколько овертаймов было по ходу сезона и сколько сейчас...и можно не слушать этого типа...
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Жесткий Костас
Это ты зря, за всех то. Ты, мы, стоишь из себя целителя
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Амфитрион
Взял и зачем-то оскорбил всех честных охранников кукурузы.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Тихий летун
А что у тех кто охраняет кукурузу,есть договорные матчи?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ЧакЧак
не Боги горшки обжигают типа...🤣
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Maturmalai
"Мы тут не кукурузу, а страну защищаем"
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий