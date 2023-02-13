Александр Горшков: «Ни разу не сталкивался с договорными матчами. Мы тут не кукурузу охраняем, а играем на всю страну»

высказался о большом количестве овертаймов в матчах «Адмирала».

«Почему «Адмирал» играет так много овертаймов? Не знаю, так сложилось (смеется). Не могу ответить на этот вопрос. По ходу матча так получается. Где-то, может, сдерживаем счет, и отсюда выходит, что уже очко заработали и уже боремся за второе. Тяжело ответить на самом деле. Чисто, может, случайно получается так.

Форсировать события в концовке, конечно, можно. Но ты можешь сообразить что-то и в этот момент сам где-то не сыграть то, что мы задумали, и пропустить, наоборот. И будет счет совсем другой, уже будешь проигрывать. Это наработки надо делать для таких моментов. Где-то можно придумать что-то в атаке свое. Но пока не придумали (смеется).

Многие подозревают договорные матчи и раздел очков? Я ни разу не сталкивался за свою жизнь с договорными матчами. Поэтому скажу, что это абсурд, мне кажется. С той же «Сибирью», какие там могли быть договорные матчи? Нет. «Сибирь» команда такая же, в чем-то схожая с нами, тоже играет в оборонительный хоккей, и такой хоккей получился.

Как можно договориться? Каждый хочет выиграть. Мы тут тоже не кукурузу охраняем, а играем на всю страну. Абсурдно такие вещи обсуждать», – сказал нападающий « ».