Кучеров набрал очки в 10-м матче подряд. У него 20+57 в 52 играх

Форвард « » сделал голевую передачу в матче с «Далласом» (3:1).

Россиянин продлил результативную серию (3+12) до 10 игр.

Всего в 52 матчах текущего чемпионата на его счету 77 (20+57) очков.

В игре с «Далласом» за 22:09 – лучший показатель среди форвардов «Лайтнинг» (0:45 – в большинстве, 0:05 – в меньшинстве) – у Кучерова 4 броска в створ ворот, 2 блок-шота, 2 потери шайбы, полезность – «плюс 1».