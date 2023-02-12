Кучеров набрал очки в 10-м матче подряд. У него 20+57 в 52 играх

Теги Тампа-Бэй НХЛ Никита Кучеров Хоккей

Форвард «Тампы» Никита Кучеров сделал голевую передачу в матче с «Далласом» (3:1).

Россиянин продлил результативную серию (3+12) до 10 игр.

Всего в 52 матчах текущего чемпионата НХЛ на его счету 77 (20+57) очков.

В игре с «Далласом» за 22:09 – лучший показатель среди форвардов «Лайтнинг» (0:45 – в большинстве, 0:05 – в меньшинстве) – у Кучерова 4 броска в створ ворот, 2 блок-шота, 2 потери шайбы, полезность – «плюс 1».

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2 комментария

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Кино Музыка
Нехарактерный матч для Тампы, много скорости и борьбы. Главное выиграли и все целы.
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Оскар Муравьев
Лучший ассистент лиги
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