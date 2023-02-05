Барбашев не получит от «Сент-Луиса» новый контракт, игрока, вероятно, обменяют. Мильштейн опроверг

Теги возможные переходы Сент-Луис НХЛ Иван Барбашев Дэн Мильштейн Хоккей

«Сент-Луис», судя по всему, собирается обменять Ивана Барбашева в другой клуб.

Представителя российского хоккеиста проинформировали о том, что «Блюз» не предложат Барбашеву новый контракт, а это означает, что игрок, скорее всего, будет обменян до дедлайна. Об этом сообщил инсайдер Фрэнк Серавалли

Однако Дэн Мильштейн, агент нападающего, опроверг эту информацию.

Барбашев набрал 24 (9+15) очка при полезности «минус 7» в 51 матче текущего регулярного чемпионата НХЛ. Среднее игровое время – 16:18.

Договор россиянина с кэпхитом 2,25 миллиона долларов рассчитан до конца этого сезона.

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2 комментария

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5kywn5cddd
Только не в Торонто!🤞
+2
0
+2
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Dimasick89
Логично, в плей офф провалился и в этом году не тянет
+3
0
+3
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