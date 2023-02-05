Барбашев не получит от «Сент-Луиса» новый контракт, игрока, вероятно, обменяют. Мильштейн опроверг

« », судя по всему, собирается обменять в другой клуб.

Представителя российского хоккеиста проинформировали о том, что «Блюз» не предложат Барбашеву новый контракт, а это означает, что игрок, скорее всего, будет обменян до дедлайна. Об этом сообщил инсайдер Фрэнк Серавалли

Однако Дэн Мильштейн, агент нападающего, опроверг эту информацию.

Барбашев набрал 24 (9+15) очка при полезности «минус 7» в 51 матче текущего регулярного чемпионата . Среднее игровое время – 16:18.

Договор россиянина с кэпхитом 2,25 миллиона долларов рассчитан до конца этого сезона.