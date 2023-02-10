Флери вышел на 4-е место в истории НХЛ по матчам среди вратарей (972), опередив Савчака. Он пропустил 5 голов от «Вегаса» и был заменен

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Марк-Андре Флери вышел на 4-е место в истории НХЛ по играм среди вратарей (972).

Голкипер «Миннесоты» принял участие в матче против своего бывшего клуба «Вегаса» (1:5). Он отразил 18 бросков из 23 в первых двух периодах, после чего уступил место в воротах Филипу Густавссону. 

38-летний канадец провел свой 972-й матч в регулярках за карьеру и вышел на 4-е место в истории лиги по этому показателю, опередив Терри Савчака (971).

Больше игр в активе лишь у Мартина Бродера (1266), Роберто Луонго (1044) и Патрика Руа (1029). 

1 комментарий

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Пинающий Достоинства
Может и 2е занять по итогу
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