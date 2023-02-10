Флери вышел на 4-е место в истории НХЛ по матчам среди вратарей (972), опередив Савчака. Он пропустил 5 голов от «Вегаса» и был заменен

вышел на 4-е место в истории по играм среди вратарей (972).

Голкипер «Миннесоты» принял участие в матче против своего бывшего клуба « » (1:5). Он отразил 18 бросков из 23 в первых двух периодах, после чего уступил место в воротах Филипу Густавссону.

38-летний канадец провел свой 972-й матч в регулярках за карьеру и вышел на 4-е место в истории лиги по этому показателю, опередив Терри Савчака (971).

Больше игр в активе лишь у (1266), (1044) и Патрика Руа (1029).