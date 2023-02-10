«Айлендерс» проиграли «Ванкуверу» (5:6) в 1-м матче после обмена Хорвата. Бо и Бовилье забили бывшим командам
«Айлендерс» проиграли «Ванкуверу» (5:6) в 1-м матче после трейда Бо Хорвата.
«Кэнакс» обменяли своего капитана в «Айлендерс» 30 января. Вскоре канадец подписал новый контракт с нью-йоркцами на 8 лет и 8,5 миллиона долларов.
В сегодняшнем матче 27-летний Хорват набрал 2 (1+1) очка.
Автором победной шайбы канадского клуба стал другой участник обмена – 25-летний форвард Энтони Бовилье. Гол в ворота бывшей команды стал для него первым в составе новой.
Двоякое чувство у меня. Вроде Айлы проиграли и это плохо. Но я рад, что Энтони забил первую шайбу за Ванкувер, да ещё и победную!
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