«Айлендерс» проиграли «Ванкуверу» (5:6) в 1-м матче после обмена Хорвата. Бо и Бовилье забили бывшим командам

Теги Айлендерс Ванкувер НХЛ Бо Хорват Энтони Бовилье Хоккей

«Айлендерс» проиграли «Ванкуверу» (5:6) в 1-м матче после трейда Бо Хорвата.

«Кэнакс» обменяли своего капитана в «Айлендерс» 30 января. Вскоре канадец подписал новый контракт с нью-йоркцами на 8 лет и 8,5 миллиона долларов. 

В сегодняшнем матче 27-летний Хорват набрал 2 (1+1) очка.

Автором победной шайбы канадского клуба стал другой участник обмена – 25-летний форвард Энтони Бовилье. Гол в ворота бывшей команды стал для него первым в составе новой. 

4 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Фанат Ференцвароша
Бовилье как обычно, забивает победные голы. Даже острова этим не обделил))) Не изменяет себе!
Двоякое чувство у меня. Вроде Айлы проиграли и это плохо. Но я рад, что Энтони забил первую шайбу за Ванкувер, да ещё и победную!
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Фанат Ференцвароша
Ответ Авл Агерий
Во время одной из пауз в матче публика на UBS-арене очень тепло поприветствовала Бовилье. На экране показали важные шайбы, которые он забивал за островитян, он вылез за борт со скамейки и помахал болельщикам. Лично мне жалко, что его отдали.
Больше важных шайб, чем Бовилье, мало кто забивал в последние годы)))
Никогда не забуду его гол в ворота Тампы в ОТ в финале конференции
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Авл Агерий
Во время одной из пауз в матче публика на UBS-арене очень тепло поприветствовала Бовилье. На экране показали важные шайбы, которые он забивал за островитян, он вылез за борт со скамейки и помахал болельщикам. Лично мне жалко, что его отдали.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Амфитрион
Лучше истории для Бовилье прям и не придумаешь)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий