Директор «Металлурга» о переговорах с игроками: «Запросы повышаются. Но 90-100-миллионных контрактов у нас не будет»
Директор «Металлурга» Сергей Гомоляко рассказал о переговорах с игроками.
– Как продвигаются переговоры с легионерами?
– Мы разговариваем и с русскими, и с легионерами. Переговоры проходят тяжело. Понятно, что еще идет сезон. Немного повышаются запросы. Думаю, все это продлится долго.
– Насколько сильно повышаются запросы? Клуб готов их переварить?
– Отвечу так: можно дать контракты пяти хорошим игрокам, а остальные звенья заполнить молодежью. Но у нас одна задача – выиграть Кубок Гагарина. И с таким подходом она невыполнима.
– Ваша позиция будет принципиальной? К примеру, на зарплату одного игрока «Металлург» не будет тратить больше 90-100 миллионов?
– 90-100-миллионных контрактов в «Металлурге» не будет.
– Поиск новых легионеров будет сложным?
– Мы нашли несколько игроков, которые готовы приехать к нам. Пока все на стадии переговоров. Но опять же, если наши иностранцы наберут форму и сыграют плей-офф на уровне прошлого сезона, то какой смысл менять то, что работает?
– А если они попросят 100 миллионов?
– Тогда задумаемся о других игроках, – сказал спортивный директор «Металлурга».
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