Директор «Металлурга» о переговорах с игроками: «Запросы повышаются. Но 90-100-миллионных контрактов у нас не будет»

Директор «Металлурга» рассказал о переговорах с игроками.

– Как продвигаются переговоры с легионерами?

– Мы разговариваем и с русскими, и с легионерами. Переговоры проходят тяжело. Понятно, что еще идет сезон. Немного повышаются запросы. Думаю, все это продлится долго.

– Насколько сильно повышаются запросы? Клуб готов их переварить?

– Отвечу так: можно дать контракты пяти хорошим игрокам, а остальные звенья заполнить молодежью. Но у нас одна задача – выиграть . И с таким подходом она невыполнима.

– Ваша позиция будет принципиальной? К примеру, на зарплату одного игрока «Металлург» не будет тратить больше 90-100 миллионов?

– 90-100-миллионных контрактов в «Металлурге» не будет.

– Поиск новых легионеров будет сложным?

– Мы нашли несколько игроков, которые готовы приехать к нам. Пока все на стадии переговоров. Но опять же, если наши иностранцы наберут форму и сыграют плей-офф на уровне прошлого сезона, то какой смысл менять то, что работает?

– А если они попросят 100 миллионов?

– Тогда задумаемся о других игроках, – сказал спортивный директор « ».