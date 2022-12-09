Директор «Металлурга»: «Новый лимит поддерживают максимум три клуба из Западной конференции»

Спортивный директор «Металлурга» прокомментировал ужесточение лимита на легионеров в КХЛ.

Ранее Министерство спорта РФ утвердило сокращение лимита в Фонбет Чемпионате КХЛ с 1 августа 2023 года с пяти до трех в заявке команды на матч.

«Про иностранцев нам сказали четко, что ужесточение лимита не было прерогативой лиги. У КХЛ было мнение, как и у клубов, но Министерство спорта поставило перед фактом. Конечно, это неправильно. Считаю, что должно учитываться каждое мнение.

У нас есть неплохое подрастающее поколение, больших проблем не испытаем. Но я бы вообще убрал лимит. Не стали обсуждать это на совещании, потому что нам дали понять, что это не работа лиги.

Да, у нас пять легионеров, по окончании сезона будем думать, кого убирать. Нас уже предупреждали о возможном сокращении количества легионеров в заявке, поэтому никто из клубов не рисковал и не подписывал иностранцев на долгосрочные контракты.

Из тех, кто поддерживает новый лимит, есть максимум три клуба. Они из Западной конференции», – сказал Сергей Гомоляко.