Спортивный директор «Металлурга»: «Оборона у нас более-менее наладилась, а нападение хотелось бы усилить креативным игроком»

Спортивный директор « » рассказал о селекции до закрытия трансферного окна.

– Подписание Александра Бурмистрова – точка в селекции перед дедлайном?

– У нас есть еще два дня. Посмотрим.

– Раскроете позиции, которые хотите усилить?

– Если оборона у нас более-менее наладилась, то в атаке есть небольшие проблемы. Последнее время мы не забиваем больше трех голов. Хотелось бы усилить нападение более креативным игроком, который может начать атаку и завершить ее. Возможно, крайний нападающий, возможно, центральный.

– А в чем видите причину низкой реализации?

– Мало идем под ворота, мало бросаем. А если бросаем, то нет игрока на пятаке. Если в прошлом сезоне при любом броске игрок шел на ворота, то в этом сезоне его нет. Тренеры отрабатывают эти моменты на тренировках. Может быть, ребята берегут себя к плей-офф. Но на тренировках это отрабатывается каждый день.

– Видите, что мешает команде лучше играть в большинстве?

– Вижу, пытаюсь подсказывать, но у тренеров своя работа. Они каждый день работают над большинством. Ищут разные варианты. Думаю, найдут. Главное, чтобы это произошло к плей-офф.

Большинство – наш большой резерв. Если мы в каждом матче будем реализовывать хотя бы одно большинство, то это серьезно поможет нам, – сказал .