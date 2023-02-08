Пономарев о словах про недопонимание с тренером «Спартака»: «Ко мне подошли ребята, пожали руку и сказали: «###, мы на такое не готовы»

высказался об этапе карьеры в « ».

– Почему у тебя не получился прошлый сезон в «Спартаке»?

– Не могу сказать, что не получилось в «Спартаке». Если бы мне кто-то сказал.

Если бы со мной сели и поговорили. Рассказали, что и почему не так, что я делаю неправильно и что от меня хотят видеть. Тогда, наверное, узнал бы причину. А я ее до сих пор не знаю.

– Ты не пытался инициировать этот разговор с тренерами?

– Пытался. «Ну вот сейчас такая ситуация, ну ты же понимаешь, есть ребята старше».

– Вы расстались в холодных отношениях.

– Знаешь, 70-е закончились, когда не стало Высоцкого, 80-е – когда умер Цой, 90-е – трагической гибелью Сергея Бодрова. Я думаю, что мои отношения со «Спартаком» точно так же закончились. Слава богу, что при этом никто не пострадал.

– До сих пор не пожалел, что ты на Кубке «Карьялы» публично вскрыл нарыв в ваших отношениях с ?

– Ни капли не пожалел. Мне очень нравится Виктор Цой – слушаю его перед каждой игрой. Наверняка ведь знаешь фильм «Лето» – очень познавательное кино про питерский рок-клуб.

И он как-то сказал: «Если кто-то согласен со мной – ну и Слава Богу. Если нет – я не буду никого уговаривать». Вот и здесь то же самое. Я согласен со своими словами.

– Тебе после этого прилетал какой-то респект от партнеров?

– Когда приехал с Кубка «Карьялы», ко мне подошли ребята, пожали руку и сказали: «### (блин), мы на такое не готовы», – заявил нападающий системы «Каролины».