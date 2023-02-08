Пономарев о Юлии Лысенко: «Рассказываю ей, кто был главой ЧК во время революции, на какие компании распался «Standard Oil»

рассказал об отношениях с участницей «Фабрики звезд-6» Юлией Лысенко.

– Не могу не задать вопрос про твою свадьбу, которая для многих стала шоком. Раз, и ты со своей супругой Юлией выкладываешь в соцсети фотографии со свадьбы.

– Раз, и все охренели. У меня сразу были серьезные намерения. Не было такого, что сейчас поиграю, и все. Я не любитель историй про «легкий флирт и разбежались».

Понимал, куда иду и в какую игру играю. Знал, что не дам заднюю. Либо я буду ######### [дураком], либо мы не сойдемся. Мы сошлись и друг друга отлично понимаем. Делаем друг друга лучше без какого-либо влияния.

Я вот буквально вчера думал над тем, как делать друг друга лучше. Условно, мы рисуем два круга Эйлера, где один круг накладывается на другой. И вот мы не занимаем и не забираем промежуточное пространство, которое соединяет нас. В итоге получается симбиоз двух наших красок.

Мы даем возможность развиваться друг другу и не навязываем какое-то свое мнение. Не говорим: «Ты не ходишь сюда, а ты не ходишь сюда». Просто развиваемся в этом союзе.

Рассказываем очень много историй. Например, я рассказываю ей о том, кто был главой ЧК во время революции, на какие компании распался «Standard Oil». Обсуждаем фильмы, книги. Мы живем на одной волне.

– Она рассказывала, что ее дочки попросили разрешения называть тебя папой. Как быстро нашел с ними общий язык?

– Я считаю, что многие люди из обеспеченных семей пытаются купить ребенка и компенсировать этим свое отсутствие, нежели чему-то научить их.

Мне кажется, куда важнее научить чему-то детей и им привить дисциплину. Какие-то подарки мне видятся бессмысленными, потому что в какой-то момент они устаревают и обесцениваются. А знания, которые в тебя вкладывают, остаются.

Например, я помню, кто научил меня завязывать шнурки, – это мой первый тренер. Понимаю, что мне хватало родительского внимания, меня достаточно любили. Но сейчас мне хочется взять что-то от своих родителей, подкорректировать моменты, с которыми я не согласен, и перенести это на общение с моими детьми.

Поэтому стараюсь научить девочек чему-то. Мы можем сходить на каток или поделать примеры по математике.

Вот, кстати, дети Юлю могут продавить и сказать: «У меня болит голова, у меня болит живот». Передо мной же можно рыдать, но меня не продавить этим. Я ведь сам этим же занимался в детстве – симулировал. Чтобы не делать домашнюю работу, мог сказать родителям все что угодно. Но сейчас понимаю, что ей нужно заниматься.

Особенно в первые пять классов – в дальнейшем этот фундамент очень сильно поможет. Потом уже можно заниматься самообразованием и тем, что ты хочешь, – сказал нападающий системы «Каролины».